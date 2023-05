Serie B: il Parma stacca il pass per i playoff, Brescia battuto 2-0

SERIE B

Gli emiliani passano al Tardini grazie alla doppietta di Benedyczak e sono aritmeticamente tra le prime otto

© italyphotopress Nel posticipo del trentaseiesimo turno di Serie B il Parma supera 2-0 il Brescia tra le mura casalinghe del Tardini. La formazione di Pecchia indirizza la partita nei primi venti minuti, con la doppietta personale di uno strepitoso Benedyczak (11’, 17’). I ducali agganciano il Cagliari a quota 54 punti, in quinta posizione, assicurandosi un posto nei playoff. Rischia invece il Brescia, fermo al 17esimo posto, in piena zona playout.

Il Parma stacca il pass per i playoff di Serie B, superando per 2-0 in casa contro il Brescia. Partenza forte dei padroni di casa, che dopo undici minuti stappano la partita: palla morbida di Bernabé, che pesca Benedyczak in area. Il polacco conclude in scivolata e infila Andrenacci, per l’1-0. Sei minuti più tardi arriva anche il raddoppio, sempre a firma dell’attaccante polacco: Man impatta di testa, colpisce la traversa, e trova il tap-in vincente di Benedyczak, che indirizza pesantemente la partita. Gli ospiti provano a reagire, ma al duplice fischio gli uomini di Pecchia sono avanti 2-0.

Nella ripresa la squadra di Gastaldello prova a fare la partita alla ricerca del gol per riaprirla. Adryan si muove tanto in avanti, ma gli emiliani sono ben organizzati e concedono poco agli avversari. Nel finale i lombardi rimangono anche in dieci uomini, per via del brutto infortunio subito da Jallow, a cambi esauriti. Vince 2-0 il Parma, aggancia il Cagliari a 54 punti ed assicura aritmeticamente la sua partecipazione ai playoff. Il Brescia rimane fermo a 38 punti, in piena zona playout, con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.