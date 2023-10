Super Saturday in Serie A: derby a distanza tra Inter e Milan per la vetta, in mezzo Juve-Torino

SERIE A

Ottava giornata di Serie A: si comincia con Inter-Bologna, poi Juventus-Torino e in serata Genoa-Milan

© italyphotopress L'ultima giornata di Serie A prima della sosta per le Nazionali prosegue con tre antipasti di lusso, per quello che è a tutti gli effetti un Super Saturday. Inter e Milan si giocano a distanza la vetta della classifica: la squadra di Inzaghi ospita a San Siro il Bologna (ore 15), quella di Pioli è attesa dalla complicata trasferta di Marassi con il Genoa (ore 20.45). In mezzo il derby della Mole tra Juventus e Torino: i bianconeri vogliono tenere il passo Champions, i granata cercano il primo successo all'Allianz Stadium.

INTER-BOLOGNA ORE 15.00

Reduce dai successi contro Salernitana e Benfica, l'Inter vuole chiudere al meglio la settimana prima della sosta e mantenere la vetta della Serie A. A San Siro arriva un Bologna rinfrancato dal 3-0 all'Empoli e che nelle ultime due volte che è arrivato a San Siro evoca dolcissimi ricordi ai tifosi nerazzurri: un doppio 6-1, il primo il 18 settembre 2021 e il secondo il 9 novembre 2022. C'è un dato che dà speranza a Thiago Motta e i suoi ragazzi: negli ultimi 14 confronti tra Serie A e Coppa Italia, il Bologna è riuscito sempre a segnare almeno un gol (20 in totale). Inzaghi, dopo le fatiche di Champions, farà un po' di turnover: a centrocampo dovrebbe rifiatare Calhanoglu (largo ad Asllani), mentre in attacco sarà Sanchez il compagno di Lautaro Martinez, con Thuram pronto a dare una mano partendo dalla panchina.

JUVENTUS-TORINO ORE 18.00

Torino e Juventus si affronteranno per la 207esima volta in una competizione ufficiale. In Serie A sono stati giocati 156 derby della Mole. Il bilancio non sorride al Torino: la Juventus ne ha vinti 76 (ovvero il 49% del totale), i granata solo 35; 45 i pareggi. Ma c'è un altro dato negativo per il Toro: la Juventus è la squadra contro cui i granata hanno perso il maggior numero di partite in Serie A (76) e subito il maggior numero di gol (243). Il Toro non vince un derby dal 26 aprile 2015. Ma guardando unicamente ai precedenti in casa della Juventus il digiuno è ben più duraturo. L'ultimo derby vinto dai granata in Serie A "in trasferta" risale all'1-2 del 9 aprile 1995 al "Delle Alpi". Nessuna vittoria granata quindi da quando la Juventus si è trasferita all'Allianz Stadium nel 2012, un tabù che il Toro spera di sfatare.

Sia Juventus che Torino si presentano all'importante appuntamento con diverse defezioni: Allegri deve fare a meno dell'attacco titolare Chiesa-Vlahovic e il compiyo di far gol toccherà alla coppia Milik-Kean. Problemi in difesa, invece, per Juric, costretto ad arretrare il centrocampista Tameze nella difesa a tre viste le assenze di Buongiorno, Djidji e Sazonov.

GENOA-MILAN ORE 20.45

A chiudere il Super Saturday c'è la sfida di Marassi tra Genoa e Milan. L’ultimo confronto risale al 1° dicembre 2021: il Genoa di Shevchenko è reduce dalla sconfitta interna con la Roma e dal pareggio di Udine (curiosamente la stessa sequenza di avversari di quest’anno) e affronta il Milan nella scomoda posizione di terzultimo in classifica. Vittoria limpida dei futuri campioni d’Italia per 3-0 con il gol di Ibrahimovic e la doppietta di Messias. Proprio il brasiliano, che in estate è sbarcato in Liguria, potrebbe trovare una maglia da titolare, soprattutto se Retegui non dovesse recuperare dal problema a un ginocchio. La squadra di Pioli ha reagito alla grande alla scoppola nel derby ed è reduce dal pareggio in Champions sul campo del Dortmund. Inevitabile un po' di rotazioni, con Okafor e Chukwueze che scalpitano in attacco e Florenzi che dovrebbe avere la sua chance in difesa. I precedenti a Marassi sorridono ai padroni di casa: 26 vittorie a 23, con 26 pareggi.

