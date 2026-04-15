Suarez "italiano": condannati gli ex vertici dell'Università stranieri di Perugia

Sono stati condannati a un anno e sei mesi di reclusione, con pensa sospesa, gli ex vertici dell'Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, l'ex direttore generale, Simone Olivieri, e l'ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche Stefania Spina, nella vicenda dell'esame farsa per il calciatore Luis Suarez, nel settembre 2020. Lo ha stabilito il tribunale di Perugia che ha definito il procedimento in primo grado. L'esame era necessario al calciatore sudamericano per poter ottenere la cittadinanza italiana ed essere quindi, tesserato come 'comunitario' dalla Juventus.