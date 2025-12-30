La classifica dei 100 migliori calciatori di sempre: Messi guarda tutti dall'alto

La "Pulce" precede Pelé e Maradona: il migliore degli italiani è Paolo Maldini, 19° davanti a Meazza
La rivista inglese FourFourTwo ha aggiornato la classifica dei migliori cento calciatori di sempre. Davanti a tutti c'è Lionel Messi, che precede Pelé e Maradona, ai piedi del podio Cristiano Ronaldo. Gli italiani non sono messi bene: il migliore è Paolo Maldini, 19° appena davanti a Giuseppe Meazza. Nella Top 30 ci sono anche Franco Baresi e Roberto Baggio. Manca del tutto, invece, Alex Del Piero. Il primo dei portieri è Yashin, 22°.
100. Gheorghe Hagi
99. Mario Kempes
98. Kaka
97. George Weah
96. Javier Zanetti
95. Djalma Santos
94. Luis Figo
93. Sandor Kocsis
92. Peter Schmeichel
91. Giacinto Facchetti
90. Roberto Carlos
89. Hristo Stoichkov
88. Sergio Busquets
87. Allan Simonsen
86. Alan Shearer
85. Philipp Lahm
84. Wayne Rooney
83. Hugo Sanchez
82. Jimmy Greaves
81. Josef Masopust
80. Just Fontaine
79. Rivelino
78. Florian Albert
77. Frank Rijkaard
76. Cafu
75. Jose Andrade
74. Eric Cantona
73. Dani Alves
72. Teofilo Cubillas
71. Omar Sivori
70. Ronald Koeman
69. Jimmy Johnstone
68. Dennis Bergkamp
67. Sandro Mazzola
66. Denis Law
65. Johan Neeskens
64. Gunnar Nordahl
63. Dixie Dean
62. John Charles
61. Karl-Heinz Rummenigge
60. Gianni Rivera
59. Gordon Banks
58. Daniel Passarella
57. Fritz Walter
56. Juan Alberto Schiaffino
55. Dino Zoff
54. Gaetano Scirea
53. Jairzinho
52. Kevin Keegan
51. Jose Manuel Moreno
50. Robert Lewandowski
49. Didì
48. Gianluigi Buffon
47. Günter Netzer
46. Paolo Rossi
45. Kylian Mbappé
44. Kenny Dalglish
43. Michael Laudrup
42. Bobby Moore
41. Francisco “Paco” Gento
40. Luis Suarez (nato nel 1935)
39. Romario
38. Matthias Sindelar
37. Valentino Mazzola
36. Stanley Matthews
35. Rivaldo
34. Raymond Kopa
33. Lothar Matthaus
32. Socrates
31. Manuel Neuer
30. Ruud Gullit
29. Thierry Henry
28. Luka Modric
27. Roberto Baggio
26. Carlos Alberto
25. Franco Baresi
24. Andrés Iniesta
23. Xavi
22. Lev Yashin
21. Ronaldinho
20. Giuseppe Meazza
19. Paolo Maldini
18. Bobby Charlton
17. Garrincha
16. Eusebio
15. Zico
14. Marco Van Basten
13. Michel Platini
12. Ferenc Puskas
11. Gerd Muller
10. George Best
9. Ronaldo
8. Alfredo Di Stefano
7. Franz Beckenbauer
6. Zinedine Zidane
5. Johann Cruyff
4. Cristiano Ronaldo
3. Diego Maradona
2. Pelé
1. Lionel Messi