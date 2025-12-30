La classifica dei 100 migliori calciatori di sempre: Messi guarda tutti dall'alto

La rivista inglese FourFourTwo ha aggiornato la classifica dei migliori cento calciatori di sempre. Davanti a tutti c'è Lionel Messi, che precede Pelé e Maradona, ai piedi del podio Cristiano Ronaldo. Gli italiani non sono messi bene: il migliore è Paolo Maldini, 19° appena davanti a Giuseppe Meazza. Nella Top 30 ci sono anche Franco Baresi e Roberto Baggio. Manca del tutto, invece, Alex Del Piero. Il primo dei portieri è Yashin, 22°.