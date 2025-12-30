Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
SECONDO FOURFOURTWO

La classifica dei 100 migliori calciatori di sempre: Messi guarda tutti dall'alto

La "Pulce" precede Pelé e Maradona: il migliore degli italiani è Paolo Maldini, 19° davanti a Meazza

30 Dic 2025 - 11:29
© Getty Images

© Getty Images

La rivista inglese FourFourTwo ha aggiornato la classifica dei migliori cento calciatori di sempre. Davanti a tutti c'è Lionel Messi, che precede Pelé e Maradona, ai piedi del podio Cristiano Ronaldo. Gli italiani non sono messi bene: il migliore è Paolo Maldini, 19° appena davanti a Giuseppe Meazza. Nella Top 30 ci sono anche Franco Baresi e Roberto Baggio. Manca del tutto, invece, Alex Del Piero. Il primo dei portieri è Yashin, 22°.

100. Gheorghe Hagi
99. Mario Kempes
98. Kaka
97. George Weah
96. Javier Zanetti
95. Djalma Santos
94. Luis Figo
93. Sandor Kocsis
92. Peter Schmeichel
91. Giacinto Facchetti
90. Roberto Carlos
89. Hristo Stoichkov
88. Sergio Busquets
87. Allan Simonsen
86. Alan Shearer
85. Philipp Lahm
84. Wayne Rooney
83. Hugo Sanchez
82. Jimmy Greaves
81. Josef Masopust
80. Just Fontaine
79. Rivelino
78. Florian Albert
77. Frank Rijkaard
76. Cafu
75. Jose Andrade
74. Eric Cantona
73. Dani Alves
72. Teofilo Cubillas
71. Omar Sivori
70. Ronald Koeman
69. Jimmy Johnstone
68. Dennis Bergkamp
67. Sandro Mazzola
66. Denis Law
65. Johan Neeskens
64. Gunnar Nordahl
63. Dixie Dean
62. John Charles
61. Karl-Heinz Rummenigge
60. Gianni Rivera
59. Gordon Banks
58. Daniel Passarella
57. Fritz Walter
56. Juan Alberto Schiaffino
55. Dino Zoff
54. Gaetano Scirea
53. Jairzinho
52. Kevin Keegan
51. Jose Manuel Moreno

50. Robert Lewandowski
49. Didì
48. Gianluigi Buffon
47. Günter Netzer
46. Paolo Rossi
45. Kylian Mbappé
44. Kenny Dalglish
43. Michael Laudrup
42. Bobby Moore
41. Francisco “Paco” Gento
40. Luis Suarez (nato nel 1935)
39. Romario
38. Matthias Sindelar
37. Valentino Mazzola
36. Stanley Matthews
35. Rivaldo
34. Raymond Kopa
33. Lothar Matthaus
32. Socrates
31. Manuel Neuer
30. Ruud Gullit
29. Thierry Henry
28. Luka Modric
27. Roberto Baggio
26. Carlos Alberto
25. Franco Baresi
24. Andrés Iniesta
23. Xavi
22. Lev Yashin
21. Ronaldinho
20. Giuseppe Meazza
19. Paolo Maldini
18. Bobby Charlton
17. Garrincha
16. Eusebio
15. Zico
14. Marco Van Basten
13. Michel Platini
12. Ferenc Puskas
11. Gerd Muller
10. George Best
9. Ronaldo
8. Alfredo Di Stefano
7. Franz Beckenbauer
6. Zinedine Zidane
5. Johann Cruyff
4. Cristiano Ronaldo
3. Diego Maradona
2. Pelé
1. Lionel Messi

Ultimi video

01:38
SRV MN OK MOVIOLA ROMA-GENOA 29/12 SRV

La Supermoviola di Roma-Genoa: Di Bello ok, ma manca un rigore ai rossoblù

01:13
Guerra tra Lazio e Lega

Guerra tra Lazio e Lega

01:32
Luciano a testa bassa

Luciano a testa bassa

01:13
Fuorigioco, si cambia

La proposta di Infantino: nuove regole per il fuorigioco

01:45
Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

01:32
La svolta di Conte

La svolta di Conte

01:47
Inter compatta e lucida

Inter compatta e lucida

01:52
Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

02:44
La "guerra" di Conte

La "guerra" tra Conte e Chivu

02:35
L'abbraccio per De Rossi

L'abbraccio di Roma per De Rossi

01:29
MCH VITTORIA PORTO 2-0 SU AVS con doppietta di Samu Aghehowa MCH

Il Porto di Farioli vola con la doppietta del 21enne Samu Aghehowa

01:58
kings

Kings World Cup Nations 2026: l'Italia si presenta

01:16
De Rossi: "Perdere così fa male"

De Rossi: "Perdere così fa male"

01:18
Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

03:03
Roma-Genoa 3-1: gli highlights

Roma-Genoa 3-1: gli highlights

01:38
SRV MN OK MOVIOLA ROMA-GENOA 29/12 SRV

La Supermoviola di Roma-Genoa: Di Bello ok, ma manca un rigore ai rossoblù

I più visti di Calcio

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:10
Milan, senti Cafù: "Lo scudetto? Quando sei lì devi sempre puntare a vincere"
14:02
Kings World Cup Nations 2026: l’Italia si presenta e punta al Mondiale in Brasile
13:05
Figc, Gravina "Il calcio è motore del cambiamento, merita più attenzione"
12:10
Pescara in ritiro fino al 2031 a Campo di Giove
11:16
Lucarelli: "Poco rispetto da parte del Parma, Manenti un pagliaccio"