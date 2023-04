Serie A: lite con Mourinho, deferito l'arbitro Serra

IL PROVVEDIMENTO

Arriva il provvedimento per il quarto ufficiale del match Cremonese-Roma del 28 febbraio: la Procura ha rilevato un "oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate"

Marco Serra, quarto ufficiale di Cremonese-Roma del 28 febbraio, è stato deferito dalla Procura federale per le parole da lui rivolte a José Mourinho in occasione del match tra i lombardi e i giallorossi. Il Procuratore Chinè ha rilevato da parte di Serra un comportamento di "oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate", tale da violare "i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo", ma anche le norme specifiche del regolamento Associazione Itlaiana Arbitri che impongono agli associati di "improntare il proprio comportamento al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a difesa della credibilità e dell'immagine dell’Aia".

Nonostante la difesa presentata dal fischietto torinese, dunque, le testimonianze raccolte hanno avvalorato la tesi dell'allenatore della Roma, che aveva sempre sostenuto di essere stato pesantemente insultato. Stando alle ricostruzioni della Procura, a Mourinho "che a Serra si era rivolto per tentare di avere spiegazioni riguardo a una decisione arbitrale assunta dal direttore di gara a seguito di un contrasto di gioco tra un calciatore della Cremonese (Tsadjout) e uno della Roma (Kumbulla)", sono state rivolte "le seguenti testuali parole: 'Ti stanno prendendo tutti per il culo. Vai a casa, Vai a casa' (accompagnando le stesse con un movimento circolare della propria mano destra, ossia, roteando il dito indice)".

Mourinho, in occasione del litigio, era stato espulso dall'arbitro Piccinini e il Giudice sportivo gli aveva inflitto due giornate di squalifica: la sanzione era stata inizialmente sospesa, tanto che Mou era andato regolarmente in panchina per la sfida con la Juventus, per poi essere confermata, facendogli perdere anche il derby con la Lazio.

LEGALE SERRA: "DEFERIMENTO COATTO E INUTILE"

"Amareggia rilevare come la valutazione equilibrata della Procura Federale sia stata messa in disparte da chi non ha condotto l'inchiesta né si è confrontato con Serra e con la sua difesa". Lo dice l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore dell'arbitro Marco Serra, commentandone il deferimento per la lite con Mourinho. "Marco, sentito dal dottor Chiné, ha portato elementi chiari e convincenti a supporto della sua verità - ha spiegato il legale - negando le frasi contestate, ma dicendosi comunque dispiaciuto per quel proprio atteggiamento che, nel complesso, ha riconosciuto essere imperfetto. Ora vediamo un deferimento coatto, con il termine per avviarlo già scaduto irrimediabilmente da tempo, quindi inutile prima che infondato; mi dispiace per Marco ma anche per chi ha lavorato bene in ambito investigativo". E ancora: "Se mister Mourinho lo vorrà, potremo comunque organizzare un incontro con Serra, per una stretta di mano fra sportivi che vada oltre, nel nome del calcio e dei valori nei quali vogliamo ancora riconoscerci", conclude l'avvocato.