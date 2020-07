Serie A, Verona-Spal 3-0: l’Hellas torna al successo

VERONA-SPAL 3-0

Nella 37esima giornata di Serie A, l’Hellas Verona supera per 3-0 la Spal. Gli uomini di Juric si impongono grazie a due reti di Di Carmine e a un gol di Faraoni. Gli scaligeri di mantengono così il nono posto in classifica, salendo a 49 punti. Dopo il pareggio contro il Torino, arriva una sconfitta per gli ospiti: ultimi e già retrocessi, la loro ultima vittoria risale all’8 marzo, quando vinsero 1-0 contro il Parma.

LA PARTITA

Si affrontano due squadre che, ormai, non hanno più nulla da chiedere al campionato: l’Hellas, infatti, è salvo, ma non qualificato per l’Europa; la Spal, invece, è ultima e sa che saluterà la Serie A il prossimo anno. Tuttavia, non è un match che gli uomini di casa vogliono perdere; infatti i gialloblù dominano la gara e partono in quarta: al 7’ Di Carmine porta in vantaggio i suoi, finalizzando di testa un cross di Lazovic. Passa qualche minuto e la squadra di Juric ha prima un’occasione con Borini, poi trova il raddoppio ancora grazie a Di Carmine: Eysseric tocca per Dimarco, che mette in mezzo per l’attaccante veronese, il quale a sua volta anticipa Fares e insacca da vicino. Nella ripresa, ancora più Hellas che Spal: i padroni di casa vanno in rete dopo soli due minuti per merito di Faraoni, che infila Letica di testa sfruttando un corner di Dimarco. Gli ospiti hanno un sussulto all’83’, ma l’incontro è praticamente chiuso in favore del Verona, che mantiene il nono posto. Nulla cambia anche per la Spal, già retrocessa, che rimane mestamente fanalino di coda.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-SPAL 3-0

Hellas Verona (3-4-2-1): Radunovic 5,5, Faraoni 7, Gunter 6,5, Veloso 6, Lazovic 7, Amrabat 6,5 (44’ st Badu sv), Pessina 6, Dimarco 7, Eysseric 6 (44’ st Salcedo sv), Borini 6,5 (39’ st Zaccagni sv), Di Carmine 7,5 (30’ st Pazzini 6). A disp.: Silvestri, Berardi, Terracciano, Lucas, Verre, Stepisnski. All.: Juric 6

Spal (4-3-3): Letica 5, Tomovic 5, Salamon 4,5, Bonifazi 4,5, Fares 5 (1’ st Iskra 5,5), Valoti 5,5 (1’ st D’Alessandro 5,5), Valdifiori 5,5 (1’ st Murgia 5,5), Dabo 5,5, Strefezza 6 (39’ st Horvath sv), Petagna 5, Tunjov 5 (30’ st Di Francesco 6). A disp.: Meneghetti, Thiam, Vicari, Cionek, Felipe, Massiroli, Kryeziu. All.: Di Biagio 6

Arbitro: Sozza

Marcatori: 7’, 11’ Di Carmine (V), 2’ st Faraoni (V)

Ammoniti: Eysseric (V), Dabo (S)

LE STATISTICHE

- 49 punti per il Verona: era dal 2013/14 che il Verona non totalizzava cosí tanti punti in un campionato di Serie A (54 in quell caso).

- La SPAL é l’unica squadra che non ha vinto nemmeno una partita nel post lockdown e quella che ha totalizzato meno punti (solo due).

- Prima di Samuel Di Carmine, l'ultimo giocatore del Verona a realizzare una marcatura multipla in Serie A nel corso del primo quarto d'ora di gioco è stato Davide Pellegrini, nel maggio 1992, contro la Juventus.

- Tra chi ha segnato almeno 8 gol in questo campionato, solo Zlatan Ibrahimovic (17) ha giocato meno gare di Samuel Di Carmine (21).

- Sei degli otto gol di Samuel Di Carmine in questo campionato sono arrivati in casa: ora é il miglior marcatore del Verona in questa Serie A.

- Gli otto gol di Di Carmine in questo campionato sono stati distribuiti in sole cinque partite (tre doppiette e due gol singoli).

- 10 tiri nello specchio per il Verona, record per i veneti in un match di questo campionato.

- Due gol nei primi 11 minuti di gioco oggi per il Verona, uno in meno dei tre realizzati nei primi 11 minuti in tutto il resto del campionato.

- Il Verona non ha segnato soltanto in una delle ultime 14 partite casalinghe di campionato.

- Darko Lazovic ha fornito sette assist in questa Serie A, uno in piú di quelli messi insieme nei due precedenti campionati con il Genoa (6).

- 2 assist nello stesso match di A per Federico Dimarco, gli stessi forniti nelle sue prime 40 precedenti partite nel massimo campionato.

- Quinto gol in questo campionato per Faraoni: i due in casa sono arrivati di testa.