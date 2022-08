Serie A, Udinese-Salernitana 0-0: i friulani resistono in dieci, rimpianti per Nicola

udinese-salernitana 0-0

La squadra di Sottil con un uomo in meno sul finire del primo tempo ma i campani non ne approfittano, palo di Deulofeu

Termina senza reti la sfida tra Udinese e Salernitana nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. Alla Dacia Arena i padroni di casa restano in dieci sul finire del primo tempo per il rosso diretto a Perez, ma gli ospiti non ne approfittano e al triplice fischio è 0-0. Rigore ai friulani tolto dal Var, poi palo di Deulofeu, nella ripresa ci pensa il portiere bianconero Silvestri a salvare sugli attacchi degli uomini di Nicola.

LA PARTITA

Appena tre mesi fa la Salernitana affrontava l’Udinese per salvarsi e riusciva nell’impresa nonostante la sconfitta 4-0 in casa. Oggi, a campi invertiti e in situazioni di classifica diverse, nessun gol tra le due squadre: un punto guadagnato per Sottil che deve giocare tutta la ripresa con un uomo in meno, può recriminare Nicola che non approfitta della superiorità numerica. Primo sussulto dopo cinque minuti quando Aureliano prima concede e poi toglie, con l’aiuto del Var, un rigore all’Udinese: non c’è il mani di Bronn su cross di Pereyra. Poi parte meglio la squadra di Nicola, subito pericolosa con Bonazzoli al 9’ (parata di Silvestri su acrobazia dell’attaccante) e poi con Bronn e Fazio che ci provano sugli sviluppi di una punizione calciata da Candreva. L’Udinese reagisce al 32’ ma Sepe è più veloce di Deulofeu ad arrivare sul pallone, passano cinque minuti e stavolta è il palo a fermare sempre Deulofeu. Sul finire del primo tempo torna a vedersi la Salernitana, il tiro dalla distanza di Mazzocchi è ben deviato da Silvestri. A pochi secondi dall’intervallo, l’equilibrio numerico della partita si spezza per il rosso diretto a Perez, che falcia Mazzocchi stroncando una pericolosa ripartenza della Salernitana: friulani in dieci. Nella ripresa i ritmi si abbassano, i campani non riescono ad approfittare della superiorità numerica mentre i padroni di casa si difendono con ordine. Silvestri neutralizza la staffilata di Candreva al 67’, ancora il portiere bianconero mette la punta delle dita sul colpo di testa di Bonazzoli al 78’. E’ di fatto l’ultimo lampo della partita, che scivola via senza emozioni.

LE PAGELLE

Silvestri 7,5 – Sempre attento sui tiri dalla distanza, veloce nelle uscite, dà sicurezza al reparto difensivo e alza la saracinesca con i suoi in inferiorità numerica

Deulofeu 6,5 – Il più dinamico dei friulani, salta l’uomo e crea pericoli, va vicino al gol ma è sfortunato quando prende il palo

Fazio 6,5 – Comandante della difesa campana, si fa sentire con il fisico contro gli attaccanti avversari, difficile passare dalle sue parti

Candreva 6,5 – Il neoacquisto della Salernitana è protagonista in positivo, ci prova dalla distanza e poi corsa e sacrificio

IL TABELLINO

UDINESE-SALERNITANA 0-0

UDINESE (3-5-2): Silvestri 7,5, Becao 6,5, Bijol sv (24’ pt Nuyntick 6), Masina 6, Perez 5, Pereyra 5,5, Walace 6, Makengo 5 (1’ st Lovric 6), Udogie 6, Deulofeu 6,5 (35’ st Arslan sv), Success 5,5 (22’ st Beto sv). A disp.: Padelli, Piana, Festy, Abankwah, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Benkovic, Guessand, Pafundi, Nestorovski. All. Sottil 6

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 6, Bronn 6, Gyomber 5,5, Fazio 6,5, Candreva 6,5 (44’ st Valencia sv), Maggiore 5,5, Radovanovic 5 (1’ st Bradaric 5,5), Vilhena 5,5, Mazzocchi 6, Bonazzoli 5,5, Botheim 5 (1’ st Dia 5,5). A disp.: Micai, Sorrentino, Veseli, Sambia, Boultam, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino, Kristoffersen. All. Nicola 5,5

Note: ammoniti Makengo, Bonazzoli, Walace, Bradaric, Bronn, Gyomber; espulso Perez (U)

Arbitro: Aureliano 6,5

LE STATISTICHE

Dall’inizio della scorsa Serie A l’Udinese ha pareggiato otto gare casalinghe nel massimo campionato; nessuna squadra ha impattato più match nel periodo (a otto anche l’Atalanta e il retrocesso Genoa).

L’Udinese non ha segnato solo in due delle ultime 17 gare in Serie A – entrambe contro la Salernitana (oggi e lo scorso 20 aprile).

Dopo il pareggio contro l’Udinese, la Salernitana ha allungato a cinque la sua miglior striscia di imbattibilità in trasferta in Serie A (2V, 3N).

La Salernitana ha pareggiato tre trasferte di fila per la prima volta in Serie A.

La Salernitana non pareggiava 0-0 una trasferta di Serie A dal 18 aprile 1999 (vs Bari).

Dall’inizio della scorsa Serie A solo Beto (quattro) ha colpito più legni di Gerard Deulofeu (tre) per l’Udinese nel massimo campionato.

Era dall'11 dicembre 2021 (vs Milan) che l'Udinese non rimaneva in 10 in un match casalingo in Serie A.