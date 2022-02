Serie A, Udinese-Lazio 1-1: Felipe Anderson risponde a Deulofeu

UDINESE-LAZIO 1-1

Alla Dacia Arena è battaglia senza vincitori né vinti. Quinto risultato utile di fila per i biancocelesti

Termina in parità il posticipo della 26a giornata di Serie A: alla Dacia Arena, Udinese-Lazio 1-1. Immediato il vantaggio dell'Udinese di Cioffi con Deulofeu bravo a liberarsi in area al 5' sfruttando l'assist di testa di Perez. La reazione della Lazio arriva immediata, ma per il pareggio la squadra di Sarri ha dovuto attendere il 45' con il colpo di testa di Felipe Anderson colpevolmente libero sul secondo palo. Incrocio di Molina al 93'. Udinese-Lazio: le foto del match Getty Images

LA PARTITA

Il quinto risultato utile non ha portato il sorriso sperato a Maurizio Sarri e alla sua Lazio, anche se l'incrocio dei pali colpito da Molina al 93' ha lasciato quella sensazione di pericolo scampato ai biancocelesti. Alla Dacia Arena Udinese e Lazio non sono andate oltre l'1-1 che poco serve alle rispettive classifiche ma che, considerando anche le difficoltà del momento, almeno muove la classifica.

E' successo tutto nel primo tempo. L'approccio aggressivo dell'Udinese ha prodotto subito i suoi frutti con la rete del vantaggio firmato da Deulofeu già al 5', bravo a farsi trovare pronto nello sfruttare il primo assist italiano di Perez con una sponda di testa. Avanti di un gol la squadra di Cioffi ha lasciato l'iniziativa del gioco alla Lazio che però al 22' ha dovuto cambiare ulteriormente un piano già particolare per l'assenza di Immobile. L'infortunio di Pedro ha portato all'esordio di Cabral, ma è nella difficoltà che è emersa la leadership tecnica di Felipe Anderson. Il brasiliano prima ha provato a mandare in gol il compagno capoverdiano con un paio di galoppate sulla destra, poi ci ha pensato in prima persona - di testa e dopo 19 partite di digiuno - poco prima dell'intervallo, sfruttando una spizzata di Zaccagni da palla inattiva.

Nella ripresa, prima della clamorosa legnata di Molina in pieno recupero, le occasioni sono state poche ma in buona parte della Lazio. Cabral ha calciato a lato col mancino sprecando una bella ripartenza di Felipe Anderson, poi Zaccagni con un tiro a giro non ha trovato lo specchio della porta friulana. Udinese che negli ultimi cinque minuti ha provato a mettere il naso fuori prima con Makengo, neutralizzato da Strakosha e poi con il siluro dell'esterno che grida ancora vendetta.

--

LE PAGELLE

Deulofeu 6,5 - Il migliore dell'Udinese e non solo per il gol che sblocca il match. Manda in porta Makengo già nel primo tempo, poi in generale prova ad accendere anche il compagno d'attacco Beto.

Marì 6,5 - Prova di sostanza al centro della difesa nonostante qualche svarione di troppo dei suoi esterni. Decisivo in un paio di interventi in scivolata.

F. Anderson 7 - Torna al gol dopo 19 partite e lo fa di testa sfruttando una palla inattiva. Un modo insolito, ma premio di una sfida giocata da leader soprattutto dopo l'infortunio di Pedro. Dalle sue accelerazioni passano le occasioni migliori per la Lazio.

Milinkovic-Savic 6,5 - In mezzo al campo è il porto sicuro a cui affidare in pallone in tempi di burrasca. Prova a dare una mano anche in mezzo all'area con la sua fisicità, ma palloni giocabili ne arrivano pochi.

Cabral 5,5 - Entra al posto di Pedro prendendosi lo spazio come vice Immobile. I movimenti sono giusti e interessanti, ma la freddezza davanti alla porta è tutta da rivedere.

--

IL TABELLINO

UDINESE-LAZIO 1-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6,5, Marì 6,5, Perez 6; Molina 5,5, Arslan 5 (17' st Pereyra 6), Walace 5,5, Makengo 5,5, Soppy 5,5 (17' st Zeegelaar 6); Beto 5,5, Deulofeu 6,5 (28' st Success 6). A disp.: Padelli, Gasparini, Ballarini, Benkovic, Jajalo, Nestorovski, Pussetto, Samardzic, Udogie. All.: Cioffi 6.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Marusic 6, Patric 6, Luiz Felipe 6, Hysaj 5,5; Milinkovic-Savic 6,5, Cataldi 6, Basic 6 (33' st A. Anderson 6); Pedro 6 (22' st Cabral 5,5), Anderson 7, Zaccagni 6,5. A disp.: Reina, Adamonis, Akpa Akpro, Kamenovic, Moro, Radu, Romero. All.: Sarri 6.

Arbitro: Massimi

Marcatori: 5' Deulofeu (U), 45' F. Anderson (L)

Ammoniti: Arslan, Perez, Makengo (U); Cataldi, Zaccagni (L)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

● La Lazio è imbattuta da cinque turni di Serie A (3V, 2N) e non registrava una serie altrettanto lunga di partite senza sconfitte nel massimo campionato dallo scorso aprile (cinque successi di fila con Simone Inzaghi in panchina).

● L’Udinese ha giocato la sua 1700a gara in Serie A, solamente 12 squadre ne contano di più nel massimo campionato (Inter, Juventus, Roma, Milan, Fiorentina, Lazio, Torino, Napoli, Bologna, Sampdoria, Atalanta e Genoa).

● Mattia Zaccagni ha partecipato attivamente a 11 reti in questo campionato (quattro gol e cinque assist con la maglia della Lazio, due marcature con quella del Verona), più che in qualsiasi altra stagione in Serie A.

● Era dalla stagione 1995/96 che Udinese e Lazio non pareggiavano entrambi i match stagionali in Serie A.

● Gerard Deulofeu è il giocatore che ha partecipato attivamente a più gol per l'Udinese in questa Serie A: nove (sette gol e due assist).

● Mattia Zaccagni ha fornito il suo quinto assist in 20 presenze in questa Serie A e non ha mai fatto meglio in un'intera stagione nel massimo campionato - cinque anche nel 2019/20 e nel 2020/21, rispettivamente in 34 e 36 presenze.

● Da inizio dicembre ad oggi solo Domenico Berardi (10, tre gol e sette assist) ha partecipato attivamente a più reti di Mattia Zaccagni (nove, quattro gol e cinque assist) in Serie A.

● La Lazio ha segnato 11 reti di testa in questa Serie A e solo l'Inter (14) ha realizzato più reti dei biancocelesti con questo fondamentale finora nel torneo.

● Secondo gol contro l'Udinese in Serie A per Felipe Anderson, che non segnava nel massimo campionato dal 16 ottobre scorso (v Inter): solo contro Torino (cinque) e Inter (quatto) ne ha realizzati di più nel massimo campionato italiano.

● Gerard Deulofeu ha segnato il suo settimo gol in questa Serie A, due in più di tutti quelli complessivamente messi a segno nel massimo campionato prima di questa stagione con le maglie di Milan (quattro) e Udinese (uno).

● Quattro dei sette gol di Gerard Deulofeu nel campionato in corso sono arrivate in partite casalinghe: miglior risultato in gare interne in una singola stagione in Serie A per l'attaccante dell'Udinese.

● Dopo 4'36'' Gerard Deulofeu ha segnato la sua rete più veloce in Serie A, superando il proprio precedente record personale fatto registrare anch'esso in questa stagione a novembre contro il Sassuolo (7'28'').

● Si ferma a quattro la striscia di partite consecutive senza subire gol della Lazio in Serie A: era da marzo 2015 che i biancocelesti non mettevano in fila altrettanti clean sheet.