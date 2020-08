Serie A, tutti i verdetti dopo l'ultima giornata

SERIE A

Il campionato più strano della storia del calcio italiano si è chiuso nella serata del 2 agosto con la salvezza del Genoa, che ha steso il Verona 3-0, e la retrocessione del Lecce, caduto in casa 3-4 col Parma. Sabato sera la Juventus ha festeggiato il nono scudetto consecutivo, l'Inter ha battuto l'Atalanta chiudendo seconda a un solo punto dai bianconeri e la Lazio del capocannoniere Ciro Immobile ha chiuso quarta, in Champions ma con l'asterisco. In B insieme al Lecce la Spal e il Brescia, mentre Napoli e Roma sono ai gironi di Europa League e il Milan dovrà fare i preliminari nonostante lo 'scudetto di tampone' vinto nel post lockdown. Ecco tutti i verdetti.

SCUDETTO - Juventus

IN CHAMPIONS - Juventus, Inter, Atalanta e Lazio (se Napoli e Roma non vinceranno Champions ed Europa League)

IN EUROPA LEAGUE - Napoli (vincitore Coppa Italia) e Roma (ma entrambe possono qualificarsi per la Champions vincendo le rispettive coppe europee. In quel caso in Europa League andrebbe la Lazio)

AI PRELIMINARI - Milan (se la Roma vince l'Europa League, rossoneri ai gironi e Sassuolo ai preliminari)

RETROCESSE - Lecce, Brescia e Spal

CLASSIFICA MARCATORI:

1) Immobile (Lazio) 36 gol, Scarpa d'Oro e record di Gonzalo Higuain eguagliato

2) Cristiano Ronaldo (Juventus) 31 gol

3) Lukaku (Inter) 23 gol

4) Caputo (Sassuolo) 21 gol

5) Joao Pedro (Cagliari) 18 gol

5) Muriel (Atalanta) 18 gol

5) Zapata (Atalanta) 18 gol

8) Belotti (Torino) 16 gol

8) Dzeko (Roma) 16 gol

10) Ilicic (Atalanta) 15 gol

TUTTI I RISULTATI E CLASSIFICHE FINALI