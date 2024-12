Serie A, Torino-Bologna 0-2: i rossoblù agganciano la Juve al sesto posto

- Era dal 2020/21 che il Torino non conquistava 19 o meno punti dopo le prime 17 partite giocate di Serie A (12 in quel caso).

- Il Torino ha perso otto delle ultime 12 sfide (2V, 2N) di campionato: nel periodo (dalla sesta giornata), meno soltanto dell’Hellas Verona (nove ko); otto invece i punti raccolti, più solo di Monza (sette) e Venezia (sei).

- Il Torino non ha trovato il gol in sei delle ultime otto partite di Serie A: tante quante nelle precedenti 20 gare nel massimo torneo.

- Era dal periodo 1962-1963 che il Torino non restava a secco di gol per tre partite consecutive contro il Bologna in Serie A.

- Il Bologna ha vinto sei delle ultime otto partite (1N, 1P) di campionato: tanti successi quanti quelli messi assieme dai rossoblù nelle precedenti 20 nel torneo.

- 19 i punti del Bologna nelle ultime otto gare di campionato (6V, 1N, 1P): meno solo dell’Atalanta (24) nel periodo (dalla decima giornata).

- Il Bologna ha gli stessi punti dello scorso campionato dopo le prime 16 partite giocate: 28, con sette vittorie, sette pareggi e due sconfitte, come nel 2023/24, ma con tre gol in più (23/20).

- Thijs Dallinga ha trovato il primo gol in Serie A alla gara numero 13 di campionato e con il secondo tiro nello specchio.

- Il gol firmato da Thijs Dallinga contro il Torino è la seconda marcatura più veloce (42 secondi) realizzata da un subentrato in questo torneo, dopo quella di Tijjani Noslin (27’ secondi), sempre contro i granata lo scorso settembre.

- Tommaso Pobega ha realizzato due gol in sette partite col Bologna nel torneo in corso: tanti quanti quelli segnati nelle due stagioni precedenti con la maglia del Milan in 30 match nella competizione.

- Vanja Milinkovic-Savic ha parato ciascuno degli ultimi due rigori affrontati in Serie A (contro Bologna e Atalanta), dopo averne neutralizzato soltanto uno di tutti i precedenti 21 nella competizione.

- Nessun portiere ha parato più rigori rispetto a Vanja Milinkovic-Savic in questo campionato: due per l’estremo del Torino, al pari di David de Gea.

- Sono 23 i rigori affrontati da Vanja Milinkovic-Savic in Serie A: nelle ultime cinque stagioni (dal 2020/21) meno soltanto di Ivan Provedel (26) e Lukasz Skorupski (32) tra i portieri attualmente nel massimo torneo.

- Prima di Santiago Castro, l’ultimo giocatore del Bologna ad avere sbagliato un rigore in Serie A era stato Riccardo Orsolini, contro il Cagliari, nel settembre 2023.