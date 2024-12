Torino, spavento per Walukiewicz: in ospedale dopo un lieve malore in campo

Grande spavento in campo per il difensore del Torino Sebastian Walukiewicz. Il centrale polacco nel corso del primo tempo della sfida di campionato contro il Bologna si è accasciato a terra, con difficoltà respiratorie non direttamente correlate a traumi sul campo. Immediato l'intervento dello staff granata che lo ha portato velocemente nella sala medica dello stadio per una prima visita confermando un lieve malore.