Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
Serie A

Serie A, sesta giornata: l'Inter vuole la vetta per una notte. Sarri cerca continuità

In attesa delle sfide di Napoli, Milan e Roma, i nerazzurri potrebbero salire al primo posto battendo la Cremonese 

04 Ott 2025 - 08:51

Oggi potrebbe essere il sabato delle grandi occasioni. C'è chi sogna di agganciare momentaneamente la vetta, chi di confermarsi come grande sorpresa e chi di iniziare a ingranare dopo un inizio con qualche difficoltà. 

INTER, OSTACOLO CREMONESE PER LA VETTA
Cristian Chivu e i suoi possono salire al primo posto per una notte. In caso di vittoria contro la Cremonese, infatti, l'Inter andrebbe a quota 12 punti al pari dei cugini, del Napoli e della Roma in attesa, ovviamente, del big match Juventus-Milan, della sfida tra i campioni d'Italia e il Genoa oltre a Fiorentina-Roma. L'occasione è ghiotta ma l'avversario insidioso. La squadra di Nicola, infatti, è ancora imbattuta e spera di ripetere l'impresa di agosto contro i rossoneri proprio a San Siro. 

Lato formazione, il tecnico dei nerazzurri nella conferenza stampa di ieri non ha voluto rivelare chi tra Bonny ed Esposito affiancherà Lautaro Martinez in attacco: "Ho un'idea, al 90% so chi sarà, ma non ve lo posso dire". Al momento, però, l'ex Parma sembrerebbe in vantaggio. Dumfries e Acerbi dovrebbero tornare titolari, mentre per Dimarco potrebbe esserci un turno di riposo. Al suo posto Carlos Augusto. Calhanoglu, Mkhytarian e Barella completano i cinque in mezzo al campo. Chivu comprende l'importanza della gara e non vuole distrazioni: "La Cremonese ha giocatori di esperienza che sanno cosa devono fare e capiscono i momenti, è una squadra che ha cuore e umiltà". 

Nicola, invece, davanti dovrebbe schierare Vasquez al fianco di Bonazzoli. Tra i pali spazio a Silvestri: Audero non recupera. 

Leggi anche
Cristian Chivu

Chivu: "Per Thuram spiace dal punto di vista umano. Bonny titolare? Prima o poi..."

LAZIO, L'EX BARONI CERCA IL RISCATTO 
Il sabato di Serie A lo apre però Lazio-Torino, una sfida che può essere decisiva soprattutto per la panchina dell'ex Marco Baroni. I granata, in piena crisi e con i tifosi in rivolta contro il presidente Cairo, finora hanno raccolto tre sconfitte, un pareggio e l'unica vittoria è arrivata qualche settimana fa proprio all'Olimpico contro la Roma. I biancocelesti, invece, sperano di dare seguito al bel successo ottenuto in trasferta contro il Genoa: l'inizio di stagione per Sarri e i suoi è stato complicato, ma portare a casa i tre punti oggi significherebbe dare fiducia all'ambiente e vivere la sosta un po' più tranquilli. 

Per farlo, il tecnico farà affidamento alle certezze dell'ultimo turno, ovvero Cancellieri e Zaccagni. I due, schierati esterni nella linea di centrocampo, possono dare velocità all'intera manovra e dopo le reti contro il Grifone vorranno sicuramente ripetersi. Lato Torino, invece, in attacco al momento Simeone dovrebbe essere in vantaggio su Adams: ai suoi lati Ngonge e Vlasic

LE ALTRE: PARMA-LECCE E ATALANTA-COMO
Completano il programma di oggi l'altra sfida tutta lombarda tra Atalanta e Como e Parma-Lecce. Juric e Fabregas sono alla ricerca della terza vittoria in campionato, una sorta di spareggio per le zone alte della classifica anche se i bergamaschi dovranno fronteggiare diverse assenze. Di Francesco, invece, è chiamato a scacciare la crisi e le voci di un esonero contro i gialloblù di Cuesta che, dopo la vittoria contro il Torino, sembrerebbero aver trovato la strada giusta. 

Leggi anche

Atalanta, Juric: "Mai visti così tanti infortuni, vedremo se Ederson e Lookman partiranno dal primo minuto"

serie a
inter-cremonese
lazio-torino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:46
DICH LARUSSA SU SAN SIRO DICH

La Russa insiste su San Siro: "Non è da abbattere. Juve-Milan? 1-1"

00:53
DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

01:59
DICH NICOLA PRE INTER 3/10 DICH

Nicola: "Inter? Andiamo a imparare dai più forti"

00:34
DICH GILARDINO PRE BOLOGNA DICH

Gilardino alla vigilia del Bologna: "Gli arbitraggi non siano un alibi"

01:12
DICH CUESTA PRE LECCE 3/10 DICH

Cuesta: "Vogliamo dare continuit al progetto"

00:18
DICH CHIVU SU COPPIA ATTACCO DICH

Chivu: "So chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire"

00:49
DICH CHIVU PRE CREMONESE DICH

Chivu: "Thuram? Infortunio non gravissimo"

01:17
Cannavaro ai mondiali

Cannavaro ai mondiali

01:27
Hojlund mister Champions

Hojlund mister Champions

01:29
Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

01:26
Inter, niente gerarchie

Inter, niente gerarchie prestabilite: Chivu sceglie l'alternanza

01:08
Milano live

Ibra premiato nel giorno dei suoi 44 anni: "Un onore essere tra i grandi"

01:36
Verso Juventus-Milan

Max torna allo Stadium e studia la mossa a sorpresa

02:05
L'Allegri bianconero

L'Allegri bianconero: tutte le sfumature di un amore... finito

01:32
Verso Juventus-Milan

Tudor e i dubbi verso il Milan: la Juve cerca riscatto

02:46
DICH LARUSSA SU SAN SIRO DICH

La Russa insiste su San Siro: "Non è da abbattere. Juve-Milan? 1-1"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:00
Mondiali Under20, l'Italia contro l'Argentina per andare agli ottavi
10:26
Yamal ko salta la nazionale, in Spagna sicuri: "Telenovela Barça"
09:16
Del Piero: "Milan già da scudetto"
23:47
Zanetti: "Tirato tre volte più del Sassuolo, molti dubbi sul rigore revocato"
23:30
Sassuolo, Grosso: "Gara difficile col Verona, una grande gioia"