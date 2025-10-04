Serie A, sesta giornata: l'Inter vuole la vetta per una notte. Sarri cerca continuità

In attesa delle sfide di Napoli, Milan e Roma, i nerazzurri potrebbero salire al primo posto battendo la Cremonese
Oggi potrebbe essere il sabato delle grandi occasioni. C'è chi sogna di agganciare momentaneamente la vetta, chi di confermarsi come grande sorpresa e chi di iniziare a ingranare dopo un inizio con qualche difficoltà.
INTER, OSTACOLO CREMONESE PER LA VETTA
Cristian Chivu e i suoi possono salire al primo posto per una notte. In caso di vittoria contro la Cremonese, infatti, l'Inter andrebbe a quota 12 punti al pari dei cugini, del Napoli e della Roma in attesa, ovviamente, del big match Juventus-Milan, della sfida tra i campioni d'Italia e il Genoa oltre a Fiorentina-Roma. L'occasione è ghiotta ma l'avversario insidioso. La squadra di Nicola, infatti, è ancora imbattuta e spera di ripetere l'impresa di agosto contro i rossoneri proprio a San Siro.
Lato formazione, il tecnico dei nerazzurri nella conferenza stampa di ieri non ha voluto rivelare chi tra Bonny ed Esposito affiancherà Lautaro Martinez in attacco: "Ho un'idea, al 90% so chi sarà, ma non ve lo posso dire". Al momento, però, l'ex Parma sembrerebbe in vantaggio. Dumfries e Acerbi dovrebbero tornare titolari, mentre per Dimarco potrebbe esserci un turno di riposo. Al suo posto Carlos Augusto. Calhanoglu, Mkhytarian e Barella completano i cinque in mezzo al campo. Chivu comprende l'importanza della gara e non vuole distrazioni: "La Cremonese ha giocatori di esperienza che sanno cosa devono fare e capiscono i momenti, è una squadra che ha cuore e umiltà".
Nicola, invece, davanti dovrebbe schierare Vasquez al fianco di Bonazzoli. Tra i pali spazio a Silvestri: Audero non recupera.
LAZIO, L'EX BARONI CERCA IL RISCATTO
Il sabato di Serie A lo apre però Lazio-Torino, una sfida che può essere decisiva soprattutto per la panchina dell'ex Marco Baroni. I granata, in piena crisi e con i tifosi in rivolta contro il presidente Cairo, finora hanno raccolto tre sconfitte, un pareggio e l'unica vittoria è arrivata qualche settimana fa proprio all'Olimpico contro la Roma. I biancocelesti, invece, sperano di dare seguito al bel successo ottenuto in trasferta contro il Genoa: l'inizio di stagione per Sarri e i suoi è stato complicato, ma portare a casa i tre punti oggi significherebbe dare fiducia all'ambiente e vivere la sosta un po' più tranquilli.
Per farlo, il tecnico farà affidamento alle certezze dell'ultimo turno, ovvero Cancellieri e Zaccagni. I due, schierati esterni nella linea di centrocampo, possono dare velocità all'intera manovra e dopo le reti contro il Grifone vorranno sicuramente ripetersi. Lato Torino, invece, in attacco al momento Simeone dovrebbe essere in vantaggio su Adams: ai suoi lati Ngonge e Vlasic.
LE ALTRE: PARMA-LECCE E ATALANTA-COMO
Completano il programma di oggi l'altra sfida tutta lombarda tra Atalanta e Como e Parma-Lecce. Juric e Fabregas sono alla ricerca della terza vittoria in campionato, una sorta di spareggio per le zone alte della classifica anche se i bergamaschi dovranno fronteggiare diverse assenze. Di Francesco, invece, è chiamato a scacciare la crisi e le voci di un esonero contro i gialloblù di Cuesta che, dopo la vittoria contro il Torino, sembrerebbero aver trovato la strada giusta.
