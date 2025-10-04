Serie A, sesta giornata: l'Inter vuole la vetta per una notte. Sarri cerca continuità

Lato formazione, il tecnico dei nerazzurri nella conferenza stampa di ieri non ha voluto rivelare chi tra Bonny ed Esposito affiancherà Lautaro Martinez in attacco: "Ho un'idea, al 90% so chi sarà, ma non ve lo posso dire". Al momento, però, l'ex Parma sembrerebbe in vantaggio. Dumfries e Acerbi dovrebbero tornare titolari, mentre per Dimarco potrebbe esserci un turno di riposo. Al suo posto Carlos Augusto. Calhanoglu, Mkhytarian e Barella completano i cinque in mezzo al campo. Chivu comprende l'importanza della gara e non vuole distrazioni: "La Cremonese ha giocatori di esperienza che sanno cosa devono fare e capiscono i momenti, è una squadra che ha cuore e umiltà".