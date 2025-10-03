Atalanta, Juric e i dubbi di formazione: "Mai visto così tanti infortuni, vedremo se Ederson e Lookman partiranno dall'inizio"

Il tecnico degli orobici ha parlato delle possibili soluzioni in vista della sfida contro i lariani: "Non escludo qualche riadattamento"
Ivan Juric è quasi stupito della presenza di così tanti giocatori nell'infermeria dell'Atalanta. Gli infortuni di Raoul Bellanova e Odilon Kossounou hanno complicato ulteriormente le cose in vista della sfida contro il Como, tuttavia l'allenatore nerazzurro non sembra eccessivamente preoccupato.
"Non mi è mai capitato nella mia carriera di avere così tanti infortuni. Certe volte è veramente un caso o magari potrebbe essere causato da tutta una serie di cose. Zalewski e Scalvini sono stati quelli che mi hanno scombussolato un po' i piani. Cercheremo di andare avanti - ha spiegato Juric nella conferenza stampa della vigilia -. Valuteremo gli infortunati giorno per giorno. Oggi faremo le nostre valutazioni su Hien, mentre per Kolasinac si vedrà più avanti, quando verranno esaminate anche le condizioni di Scamacca".
Il tecnico croato dovrà quindi cercare il bandolo della matassa legata alla formazione nel quale Juric potrebbe inserire Ederson e Ademola Lookman dopo aver impiegati in Champions League: "Dipenderà molto dalle loro condizioni. Contro il Brugge hanno giocato, e la strada è sicuramente quella giusta per poter ritrovare la miglior forma. Domani possono partire dall'inizio così come subentrare nella ripresa - ha aggiunto l'allenatore dell'Atalanta -. Non è da escludere qualche riadattamento. La difesa a quattro potrebbe essere una soluzione. Vedremo se riusciremo a recuperare Hien, ma in tal caso siamo comunque coperti"
