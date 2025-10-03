Atalanta, Juric e i dubbi di formazione: "Mai visto così tanti infortuni, vedremo se Ederson e Lookman partiranno dall'inizio"

"Non mi è mai capitato nella mia carriera di avere così tanti infortuni. Certe volte è veramente un caso o magari potrebbe essere causato da tutta una serie di cose. Zalewski e Scalvini sono stati quelli che mi hanno scombussolato un po' i piani. Cercheremo di andare avanti - ha spiegato Juric nella conferenza stampa della vigilia -. Valuteremo gli infortunati giorno per giorno. Oggi faremo le nostre valutazioni su Hien, mentre per Kolasinac si vedrà più avanti, quando verranno esaminate anche le condizioni di Scamacca".