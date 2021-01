Serie A, Sassuolo-Parma 1-1: a Kucka risponde Djuricic su rigore   

SASSUOLO-PARMA 1-1

Dopo la sconfitta con la Juve il Sassuolo pareggia in casa 1-1 contro il Parma. La squadra di De Zerbi si vede annullare un gol di Caputo nel primo tempo ma fa una gran fatica a costruire delle concrete azioni offensive. Gli ospiti, invece, pur limitati dalle tante assenze, quando attaccano fanno male come in occasione del gol del vantaggio di Kucka che sfrutta di testa un perfetto cross di Pezzella. Nel recupero il rigore di Djuricic regala il pari al Sassuolo. Sassuolo-Parma: le immagini della partita

































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Presentata come la sfida tra incerottati (il Parma deve schierare in mezzo alla difesa il minorenne belga Dierckx, mentre il Sassuolo, tra gli altri, non ha Locatelli, Boga e Berardi), la partita di Reggio Emilia è anche quella che, molto teoricamente, vede opposte due filosofie di calcio. De Zerbi cambia il sistema abituale, schiera tre difensori, che diventano cinque in fase difensiva, senza minimamente snaturare i principi di gioco (che sono l'unica cosa che conta, al contrario dei sistemi). Palla a terra, scambi ravvicinati in velocità e a pochi tocchi, cambi di gioco, a volte da un esterno all'altro, come dopo dieci minuti quando Toljan trova Kyriakopoulos che prende in pieno la traversa. In fase difensiva si cerca il pressing, anche alto, che però non preoccupa più di tanto il Parma che non ha problemi a lanciare lungo per la spizzata di Cornelius o la corsa di Gervinho. Con palla agli avversari la squadra di D'Aversa aspetta stringendo verso il centro del campo Kucka e Gervinho. Una mossa che costringe il Sassuolo ad allargare sugli esterni.

Il Parma comunque non si limita all'attesa. Dopo circa venti minuti Kucka mette in mezzo da destra un cross pericolosissimo che nessuno riesce a raccogliere. Il Sassuolo risponde poco dopo con Lopez che, dopo una splendida azione tutta di prima, pesca Caputo che trova un gol annullato però dal Var per un fuorigioco di millimetri. Ma verso la fine del primo tempo il Parma colpisce. Pezzella, vera e propria spina nel fianco destro della difesa dei padroni di casa, mette in mezzo un pallone preziosissimo per la testa di Kucka che trova il gol da centravanti vero anticipando Chiriches. Per contenere l'esterno sinistro di D'Aversa, De Zerbi in apertura di ripresa sostituisce Toljan con Muldur. Il Parma, più che altro, pensa a non concedere spazi e a ripartire ma rischia quando Ferrari trova Defrel in area: la sua girata regala il voto a Sepe.

Con l'uscita di Magnanelli per Djuricic il Sassuolo torna al solito 4-2-3-1. I contropiede del Parma fanno comunque paura come quando Cornelius trova in area Kucka che, però, questa volta, dimostra di non essere un centravanti. Con l'uscita di Caputo Defrel va a fare la punta centrale ma è Grassi a impegnare Consigli verso la fine della partita, prima di una conclusione alta di Gervinho da buona posizione. Quando tutto sembra finito, e D'Aversa assapora i primi punti dopo il suo ritorno, l'intervento di Busi su Ferrari regala a Djuricic il rigore del pari.

LE PAGELLE

Chiriches 5 - Si fa ammonire dopo nemmeno un minuto per un fallo su Kucka che poi lo beffa in occasione del gol del Parma.

Caputo 5,5 - La rete la troverebbe anche ma viene annullata. Si muove tanto ma non è mai pericoloso.

Ferrari 6,5 - Il Sassuolo si appoggia spesso su di lui che crea superiorità numerica dalla sua parte. Si procura il rigore del pari.

Pezzella 7 - Si alza subito in fase offensiva e mette in mezzo palloni pericolosissimi. Come nel caso del gol del Parma.

Kucka 7 - Gioca tutta la partita con una fascia sulla testa per la botta presa da Chiriches. Chiude benissimo dalla sua parte e quando riparte fa male.

Dierckx 6,5 - Diciassettenne al debutto, paga un po' l'inesperienza ma sa farsi rispettare e concede pochissimo.

IL TABELLINO

SASSUOLO-PARMA 1-1

Sassuolo (3-4-2-1): Consigli 6; Ayhan 6, Chiriches 5, Ferrari 6,5; Toljan 5 (1' st Muldur 6), Magnanelli 6 (15' st Djuricic 6,5), Lopez 6,5, Kyriakopoulos 6,5 (21' st Rogerio 5,5); Traoré 5 (41' st Raspadori sv), Defrel 5,5; Caputo 5,5 (21' st Haraslin 6). All.: De Zerbi 6.

Parma (4-3-2-1): Sepe 6; Busi 5, Iacoponi 6,5, Dierckx 6,5, Pezzella 7 (29' st Ricci 6); Grassi 6,5 (41' st Sohm sv), Brugman 6,5 (41' st Cyprien sv), Kurtic 6,5; Kucka 7, Gervinho 5,5; Cornelius 6. All.: D’Aversa 6,5.

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 37' Kucka (P), 49' st Djuricic (S) su rig.

Ammoniti: Chiriches (S), Lopez (S), Rogerio (S), Brugman (P), Busi (P)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

- Il Parma ha pareggiato il 50% delle ultime 14 partite di campionato (1V, 6P): record nel parziale (al pari del Torino).

- Il Parma ha subito gol per la 16ª trasferta di fila: non accadeva da febbraio 2015 (17 in quel caso).

- Daan Dierckx è il primo giocatore nato dopo l'1/1/2003 a giocare un match di Serie A.

- Daan Dierckx è il difensore più giovane a essere partito titolare in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

- Per la seconda volta in carriera in Serie A, Juraj Kucka è andato a bersaglio per due trasferte di fila: la prima lo scorso giugno (vs Cagliari e Torino).

- Juraj Kucka ha segnato gli ultimi due gol del Parma: tanti quanti quelli dello slovacco nei precedenti 27 siglati dalla squadra gialloblù.

- Secondo assist di Giuseppe Pezzella in questo campionato: nei cinque precedenti non ne aveva confezionato nessuno.

- Primo gol su rigore di Filip Djuricic in carriera in Serie A e unico calciato in 101 partite.

- Il gol di Filip Djuricic (al 94’) è quello più tardivo messo a segno dal Sassuolo in questa Serie A dopo la marcatura di Lopez (94’13’’) nel novembre 2020.

- Il gol subito dal Parma al 94’ è il più tardivo incassato dai Ducali in questo torneo dopo quello di Gojak a gennaio contro il Torino.

- Il Parma ha trovato il gol con il suo primo tiro nello specchio di questo match.

- Tutti gli ultimi tre gol del Parma in questo campionato sono stati realizzati di testa: tanti quanti i gialloblù ne avevano segnati con questo fondamentale nei precedenti 40 in Serie A.