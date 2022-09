Serie A, Salernitana-Lecce 1-2: colpo dei pugliesi, Ceesay e Strefezza stendono Nicola

SALERNITANA-LECCE 1-2

Arriva la prima vittoria in campionato per la squadra di Baroni che trova il gol-vittoria a sette minuti dalla fine

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Colpo esterno del Lecce in casa della Salernitana nell’anticipo del venerdì della settima giornata della Serie A. I pugliesi vincono 2-1 e colgono così il primo prezioso successo in campionato: al vantaggio ospite di Ceesay sul finire del primo tempo rispondono i padroni di casa grazie all’autogol di Gonzalez in avvio di ripresa, ma a sette minuti dal novantesimo ci pensa Strefezza appena entrato a beffare la squadra di Nicola.

LA PARTITA

Arriva la prima vittoria per il Lecce in campionato, a farne le spese la Salernitana che cade clamorosamente in casa 2-1 nell’anticipo del venerdì della settima giornata di Serie A. Match emozionante e dai mille colpi di scena, Baroni indovina i cambi e beffa Nicola nel finale. Partono fortissimo i padroni di casa e dopo appena quattro minuti Coulibaly va in gol servito da Piatek: la rete viene però annullata con l’ausilio del Var per fuorigioco dello stesso giocatore senegalese.

Ritmi alti da entrambe le parti, il tiro di Maggiore è murato mentre Mazzocchi tenta la rovesciata. Al 37’ ci prova Piatek di testa ma senza fortuna, passano allora sei minuti ed è il Lecce a colpire per primo a sorpresa con Ceesay. Bello il passaggio di Hjulmand che lancia a rete il compagno, freddo a sua volta a superare Sepe e mettere dentro per il vantaggio pugliese. Nella ripresa arriva rabbiosa la reazione della Salernitana, al 54’ Falcone salva sul diagonale di Piatek.

E’ solo l’antipasto al pareggio campano, complice un maldestro autogol di Gonzalez che interviene scoordinato su calcio d’angolo. Salernitana sulle ali dell’entusiasmo, Candreva spara alto da posizione defilata, Kastanos chiede un rigore senza successo. Baroni allora butta Strefezza nella mischia e il brasiliano stravolge la partita: prima ci prova dalla distanza, poi al minuto 83’ batte Sepe con un bel destro a giro. E’ il gol partita, l’assalto campano nel finale non ha esito.

LE PAGELLE

Candreva 6 – Tanto dinamismo e tanta corsa sulla fascia, sempre in spinta quanto attacca ma anche pronto a ripiegare in fase difensiva

Piatek 5 – Ci prova in tutti i modi, di testa e di piede, ma manca di precisione: deve ancora trovare lo smalto di un tempo e capire i meccanismi di Nicola

Pezzella 6,5 – Instancabile nella lotta e nel sacrificio, percorre tutta la fascia provando ad arginare le folate avversarie

Di Francesco 5,5 – Ancora alla ricerca della forma migliore, ha i piedi buoni ma fatica a trovare le giuste verticalizzazioni e a rendersi pericoloso

IL TABELLINO

SALERNITANA-LECCE 1-2

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 5,5, Bronn 5,5, Gyomber 5 (1’ st Bradaric 5,5), Daniliuc 5, Candreva 6 (37’ st Valencia sv), Coulibaly 5 (1’ st Kastanos 6), Maggiore 6, Vilhena 5,5, Mazzocchi 5,5, Dia 5 (31’ st Botheim sv), Piatek 5 (22’ st Bonazzoli sv). A disp.: Fiorillo, De Matteis, Iervolino, Pirola, Capezzi, Motoc, Sambia. All. Nicola 5,5

LECCE (4-3-3): Falcone 6, Gendrey 6, Pongracic 6,5, Baschirotto 5,5, Pezzella 6,5 (29’ st Gallo sv), Gonzalez 4,5 (21’ st Bistrovic sv), Hjulmand 6, Askildsen 5,5 (21’ st Blin sv), Di Francesco 5,5 (29’ st Strefezza 7), Ceesay 7, Banda 6,5 (33’ st Oudin sv). A disp.: Bleve, Brancolini, Umtiti, Tuia, Cetin, Helgason, Listkowski, Delgado, Colombo. All. Baroni 6,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: pt 43’ Ceesay (L), st 10’ aut. Gonzalez (S), st 38’ Strefezza (L)

Note: ammoniti Coulibaly, Di Francesco, Gonzalez, Strefezza.

LE STATISTICHE DI OPTA

• Dopo 582 minuti di gioco, il Lecce è andato in vantaggio per la prima volta in questo campionato, grazie alla rete di Assan Ceesay.

• La Salernitana ha benificiato di un autogol in una gara di massima serie per la prima volta dall'ottobre 2021 (autogol di Ismajli dell'Empoli).

• L’autogol di Joan Gonzalez è il primo realizzato da un giocatore del Lecce da quello di Fabio Lucioni contro il Parma nell’agosto 2020.

• Gabriel Strefezza ha realizzato il suo terzo gol in Serie A, il primo da fuori area.

• Dopo tre gare consecutive in serie cadetta senza vincere contro la Salernitana (1N, 2P), il Lecce ha conquistato i tre punti contro la squadra campana alla prima sfida assoluta in massima serie.

• La Salernitana ha subito almeno due gol nelle ultime tre gare di campionato (sei in totale): l’ultima volta che la squadra campana ha collezionato tre incontri in massima serie subendo almeno due gol è stato nel marzo 2022 (9 in totale v Inter, Sassuolo e Juventus).

• La Salernitana ha perso due delle prime quattro gare casalinghe stagionali in massima serie (1V, 1N) per la seconda stagione consecutiva.

• Il Lecce ha vinto una gara di Serie A per la prima volta da luglio 2020 (2-1 in casa dell’Udinese).