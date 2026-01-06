Serie A, Pisa-Como 0-3: la doppietta di Douvikas e il gol di Perrone trascinano il Como in piena corsa Champions

LE PAGELLE

Leris 6,5 - Lui prova a fare il suo entrando e conquistandosi il rigore.

Nzola 4,5 - Sbaglia tanto durante la partita, rende ancora più disastrosa la prestazione sbagliando dagli undici metri.

Butez 7 - Tiene chiusa la partita fermando dal dischetto Nzola.

Perrone 7 - Ha il merito di sbloccare una partita complicata con un bel sinistro dal limite.

Douvikas 7,5 - Zitto zitto è il miglior marcatore della squadra insieme a Nico Paz: doppietta importantissima per sognare la Champions.



IL TABELLINO

PISA-COMO 0-3

Pisa (3-5-2): Semper 6; Coppola 5, Canestrelli 5,5, Caracciolo 6 (41' st Hojholt sv); Touré 5,5, Marin 6 (18' st Leris 6,5), Aebischer 5,5 (32' st Esteves 6), Piccinini 6 (32' st Lorran 6), Angori 6; Tramoni 5,5 (19' st Moreo 6), Nzola 4,5. A disp.: Andrade, Scuffet, Buffon, Calabresi, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Bonfanti. All.: Gilardino 5

Como (4-2-3-1): Butez 7; Smolcic 6 (19' st Vojvoda 6), Ramon 5,5, Kempf 6, Valle 6; Perrone 7, Da Cunha 6 (19' st Caqueret 6,5); Kühn 5,5 (33' st Baturina 6), Nico Paz 6 (43' st Sergi Roberto sv), Jesus Rodriguez 6,5 (43' st Posch sv); Douvikas 7,5. A disp.: Vigorito, Cavlina, Dossena, Alberto Moreno, Diego Carlos, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri. All.: Fabregas 7,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 23' st Perrone, 31' st e 51' st rig. Douvikas

Ammoniti: Aebischer (P), Da Cunha (C), Ramon (C), Coppola (P)

Note: al 40' st Nzola (P) sbaglia un calcio di rigore