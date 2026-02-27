parma-cagliari 1-1

Serie A, Parma-Cagliari 1-1: Oristanio risponde a Folorunsho

Un punto a testa per sardi ed emiliani in una partita bloccata per lunghi tratti e stappata dal missile del centrocampista ex Lazio. Poi il pari dell'esterno italiano

27 Feb 2026 - 22:56
La 27a giornata della Serie A si apre con un pareggio tra due formazioni che sperano nella salvezza, e non si fanno male. Parma e Cagliari si fermano infatti sull'1-1 dopo un match vibrante, che vede Corvi e Caprile grandi protagonisti nelle rispettive aree di rigore. Folorunsho apre le danze al 63' con un'autentica magia dalla distanza, Oristanio riprende i suoi ex compagni (83') da distanza ravvicinata: un punto a testa per gialloblù e rossoblù.

LA PARTITA

Una partita vibrante si chiude sull'1-1 e consegna un punto a testa al Parma e al Cagliari, che non fermano la rispettiva corsa-salvezza. Si parte subito a suon d'emozioni al Tardini, col palo colpito da Kılıçsoy, scatenato in avvio. Corvi ferma l'attaccante turco e l'azione prosegue, con Delprato ad evitare il tap-in di Esposito con un ottimo salvataggio sulla linea. Dopo questo triplo spavento si risveglia il Parma, che ci prova con Bernabé e ha una chance clamorosa: Caprile salva su Pellegrino con un miracolo, è 0-0 al riposo.
Nella ripresa Esposito sfiora ancora la rete e viene fermato da Corvi, ma sono i cambi a decidere la gara. Pisacane si gioca il rientrante Folorunsho, che trova un capolavoro: bolide dalla distanza, Corvi è leggermente fuori dai pali e viene battuto da una saetta sotto la traversa. Siamo al 63' e la gara gira completamente, perché il Parma si butta a capofitto in attacco: Caprile salva su Bernabé. Sembra tutto pronto per i tre punti dei sardi, ma all'83' ecco il pari: doppio rimpallo in area e sinistro ravvicinato di Oristanio, è 1-1. Il Parma rischia di restare in dieci per i problemi fisici di Troilo, ma lo ritrova nel recupero e si butta ancora in avanti. Nulla da fare però, arriva un punto a testa: ducali a quota 33 punti, Cagliari a quota 30 e terzultimo posto (a quota 24) lontano.

IL TABELLINO

Parma-Cagliari 1-1 (0-0)

PARMA (3-5-1-1) - Corvi 6.5; Delprato 6.5 (1' st Oristanio 6.5), Troilo 6.5, Valenti 6; Britschgi 5.5, Bernabé 6.5 (44' st Cremaschi sv), Keita 5.5 (30' st Estevez 6), Ordoñez 5.5 (1' st Nicolussi Caviglia 6), Valeri 6 (44' st Carboni sv); Strefezza 5.5; Pellegrino 6. A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ondrejka, Sørensen, Elphege, Circati, Mena Martinez. All. Cuesta.

CAGLIARI (3-5-2) - Caprile 7; Zé Pedro 6, Dossena 6.5, Rodriguez 5.5; Palestra 6.5, Adopo 6.5, Liteta 6, Sulemana 6 (42' st Idrissi sv), Obert 6; Kılıçsoy 6 (16' st Folorunsho 7), Esposito 6.5 (42' st Pavoletti sv). A disposizione: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Zappa, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano. All. Pisacane.

Arbitro: Massimi.
Marcatori: 18' st Folorunsho (C), 38' st Oristanio (P).
Ammoniti: Rodriguez (C), Dossena (C), Pellegrino (P), Valenti (P), Sulemana (C), Obert (C).
Spettatori: 17.131 

LE STATISTICHE

  • Quattro dei sette gol segnati in Serie A da Michael Folorunsho sono arrivati con tiri da fuori area - dal suo esordio nella competizione nella stagione 2023/24, tra i giocatori con più di cinque reti realizzate nel massimo torneo solamente Piotr Zielinski (60% - 6/10) vanta una percentuale di reti dalla distanza superiore a quella del centrocampista del Cagliari (57% - 4/7 come Danilo Cataldi).
  • Tra i giocatori italiani che hanno segnato pi? di cinque gol nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24), solamente Giovanni Fabbian (sei, classe 2003) è più giovane di Gaetano Oristanio (sei, classe 2002).
  • Tra gli attaccanti solamente Jesus Rodriguez (sei) ha servito più assist di Sebastiano Esposito nel campionato di Serie A in Corso (cinque, come Giovane e Armand Laurienté).
  • Sebastiano Esposito è il primo attaccante del Cagliari a registrare almeno cinque assist in un singolo campionato di Serie A da Zito Luvumbo (cinque nel 2023/24) e il primo attaccante italiano a riuscirci con la maglia dei sardi da Marco Sau (cinque nel 2016/17).
  • Il Parma è rimasto imbattuto in quattro partite di fila in Serie A (3V, 1N) per la prima volta sotto la gestione di Carlos Cuesta e per la prima volta in generale dal periodo marzo-aprile 2025 (sette in quel caso, 1V 6N, con Cristian Chivu in panchina).
  • Solamente Pisa (12) e Lazio (10) hanno pareggiato pi? partite di Parma e Cagliari in questa Serie A (nove come altre sette squadre).
  • Cinque dei nove pareggi del Parma in questa Serie A sono arrivati in casa, meno solo della Cremonese (sei) nella competizione (cinque anche Como e Juventus).
  • Il Cagliari è rimasto imbattuto in quattro gare fuori casa di fila contro il Parma per la prima volta nella sua storia in Serie A.
  • Solamente Hellas Verona (15) e Pisa (12) hanno subito più gol del Cagliari negli ultimi 15 minuti di gioco (10, come la Fiorentina) nel campionato di Serie A in corso.
  • Il Parma ha segnato almeno un gol in cinque partite di fila in Serie A per la prima volta sotto la guida di Carlos Cuesta e per la prima volta in generale dal periodo novembre-dicembre 2024 (cinque anche in quel caso con Fabio Pecchia in panchina).
  • Il Cagliari ha pareggiato due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso novembre (vs Como e Genoa in quel caso).
serie a
parma
cagliari
lotta salvezza
gaetano oristanio
folorunsho

