Serie A, Parma-Cagliari 1-1: Oristanio risponde a Folorunsho

Un punto a testa per sardi ed emiliani in una partita bloccata per lunghi tratti e stappata dal missile del centrocampista ex Lazio. Poi il pari dell'esterno italiano
La 27a giornata della Serie A si apre con un pareggio tra due formazioni che sperano nella salvezza, e non si fanno male. Parma e Cagliari si fermano infatti sull'1-1 dopo un match vibrante, che vede Corvi e Caprile grandi protagonisti nelle rispettive aree di rigore. Folorunsho apre le danze al 63' con un'autentica magia dalla distanza, Oristanio riprende i suoi ex compagni (83') da distanza ravvicinata: un punto a testa per gialloblù e rossoblù.
Una partita vibrante si chiude sull'1-1 e consegna un punto a testa al Parma e al Cagliari, che non fermano la rispettiva corsa-salvezza. Si parte subito a suon d'emozioni al Tardini, col palo colpito da Kılıçsoy, scatenato in avvio. Corvi ferma l'attaccante turco e l'azione prosegue, con Delprato ad evitare il tap-in di Esposito con un ottimo salvataggio sulla linea. Dopo questo triplo spavento si risveglia il Parma, che ci prova con Bernabé e ha una chance clamorosa: Caprile salva su Pellegrino con un miracolo, è 0-0 al riposo.
Nella ripresa Esposito sfiora ancora la rete e viene fermato da Corvi, ma sono i cambi a decidere la gara. Pisacane si gioca il rientrante Folorunsho, che trova un capolavoro: bolide dalla distanza, Corvi è leggermente fuori dai pali e viene battuto da una saetta sotto la traversa. Siamo al 63' e la gara gira completamente, perché il Parma si butta a capofitto in attacco: Caprile salva su Bernabé. Sembra tutto pronto per i tre punti dei sardi, ma all'83' ecco il pari: doppio rimpallo in area e sinistro ravvicinato di Oristanio, è 1-1. Il Parma rischia di restare in dieci per i problemi fisici di Troilo, ma lo ritrova nel recupero e si butta ancora in avanti. Nulla da fare però, arriva un punto a testa: ducali a quota 33 punti, Cagliari a quota 30 e terzultimo posto (a quota 24) lontano.
Parma-Cagliari 1-1 (0-0)
PARMA (3-5-1-1) - Corvi 6.5; Delprato 6.5 (1' st Oristanio 6.5), Troilo 6.5, Valenti 6; Britschgi 5.5, Bernabé 6.5 (44' st Cremaschi sv), Keita 5.5 (30' st Estevez 6), Ordoñez 5.5 (1' st Nicolussi Caviglia 6), Valeri 6 (44' st Carboni sv); Strefezza 5.5; Pellegrino 6. A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ondrejka, Sørensen, Elphege, Circati, Mena Martinez. All. Cuesta.
CAGLIARI (3-5-2) - Caprile 7; Zé Pedro 6, Dossena 6.5, Rodriguez 5.5; Palestra 6.5, Adopo 6.5, Liteta 6, Sulemana 6 (42' st Idrissi sv), Obert 6; Kılıçsoy 6 (16' st Folorunsho 7), Esposito 6.5 (42' st Pavoletti sv). A disposizione: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Zappa, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano. All. Pisacane.
Arbitro: Massimi.
Marcatori: 18' st Folorunsho (C), 38' st Oristanio (P).
Ammoniti: Rodriguez (C), Dossena (C), Pellegrino (P), Valenti (P), Sulemana (C), Obert (C).
Spettatori: 17.131