Serie A, Parma-Cagliari 1-1: Oristanio risponde a Folorunsho

Una partita vibrante si chiude sull'1-1 e consegna un punto a testa al Parma e al Cagliari, che non fermano la rispettiva corsa-salvezza. Si parte subito a suon d'emozioni al Tardini, col palo colpito da Kılıçsoy, scatenato in avvio. Corvi ferma l'attaccante turco e l'azione prosegue, con Delprato ad evitare il tap-in di Esposito con un ottimo salvataggio sulla linea. Dopo questo triplo spavento si risveglia il Parma, che ci prova con Bernabé e ha una chance clamorosa: Caprile salva su Pellegrino con un miracolo, è 0-0 al riposo.

Nella ripresa Esposito sfiora ancora la rete e viene fermato da Corvi, ma sono i cambi a decidere la gara. Pisacane si gioca il rientrante Folorunsho, che trova un capolavoro: bolide dalla distanza, Corvi è leggermente fuori dai pali e viene battuto da una saetta sotto la traversa. Siamo al 63' e la gara gira completamente, perché il Parma si butta a capofitto in attacco: Caprile salva su Bernabé. Sembra tutto pronto per i tre punti dei sardi, ma all'83' ecco il pari: doppio rimpallo in area e sinistro ravvicinato di Oristanio, è 1-1. Il Parma rischia di restare in dieci per i problemi fisici di Troilo, ma lo ritrova nel recupero e si butta ancora in avanti. Nulla da fare però, arriva un punto a testa: ducali a quota 33 punti, Cagliari a quota 30 e terzultimo posto (a quota 24) lontano.