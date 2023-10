Serie A, Atalanta-Juventus 0-0: Allegri scivola a -4 da Inter e Milan

atalanta-juventus 0-0

Al Gewiss Stadium finisce senza reti, la Dea colpisce una traversa con la punizione di Muriel

Serie A, Atalanta-Juventus: le foto del match





















































Finisce senza reti il big match della settima giornata di Serie A: al Gewiss Stadium, è infatti 0-0 tra Atalanta e Juventus. Match intenso ma con poche occasioni: la più importante è la traversa colpita su calcio di punizione da Muriel, con Szczesny bravissimo a deviare la traiettoria sul montante. Con questo pareggio, Allegri sale a 14 punti e aggancia il Napoli, ma scivola a -4 da Inter e Milan. L'Atalanta, invece, si porta a quota 13.

LA PARTITA

La Juventus non riesce a trovare continuità e non dà seguito all'1-0 con il Lecce: è 0-0 al Gewiss Stadium contro un'Atalanta con qualche rimpianto, soprattutto per quanto visto nella seconda parte della ripresa. Allegri parte con Kean e Chiesa dal primo minuto in attacco, mentre Gasperini si affida ancora a Lookman, Koopmeiners e De Ketelaere. La Dea parte bene, con Ederson che testa subito i riflessi di Szczesny, mentre poco dopo è Zappacosta, con due tentativi di fila, a non centrare lo specchio della porta. Tra i bianconeri, il più propositivo è Chiesa, fermato però da Scalvini a ridosso della mezz'ora di gioco, ma la prima occasione per gli ospiti ce l'ha Kean, che non impensierisce più di tanto Musso: si va all'intervallo sullo 0-0.

Ben più intensa la ripresa: ci provano ancora Ederson e Chiesa, poi Gasperini cambia: entrano Muriel e Kolasinac per Lookman e Scalvini, mentre Allegri inserisce Kostic e Miretti per Cambiaso e Fagioli. Il più pericoloso è il colombiano, che su punizione crea l'occasione principale della gara: la conclusione deviata con un miracolo sulla traversa da Szczesny, che poi rischia sul rimbalzo. Nel finale, i padroni di casa bussano più volte alla porta di Szczesny, che sulla conclusione di Muriel è impreciso ma viene graziato da Koopmeiners. L'olandese ha anche sul sinistro il pallone della vittoria al 93', ma manda alto sopra la traversa. Inevitabile, allora, lo 0-0 finale: la Juventus si ferma e sale a quota 14. Allegri aggancia il Napoli, ma scivola a -4 da Inter e Milan. Un punto in meno rispetto ai bianconeri per l'Atalanta, al primo pareggio in campionato.

LE PAGELLE DI ATALANTA-JUVENTUS

IL TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 0-0

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djmisiti, Scalvini (20' st Kolasinac); Zappacosta (37' st Holm), De Roon, Ederson, Ruggeri (41' st Bakker); Koopmeiners, Lookman (20' st Muriel): De Ketelaere (37' st Pasalic). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Palomino, Zortea, Hateboer, Adopo, Miranchuk. All.: Gasperini

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer (39' st Rugani), Danilo; McKennie (39' st Weah), Fagioli (23' st Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (23' st Kostic); Kean (30' st Yildiz), Chiesa. A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Mancini.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Rabiot (J), Danilo (J), Holm (A)

Note: recupero 1'+4'

LE STATISTICHE DI ATALANTA-JUVENTUS 0-0

Per la prima volta nella sua storia, l’Atalanta ha collezionato cinque ‘clean sheet’ nelle prime sette partite di un singolo campionato di Serie A.

Era dal luglio 2020 che l’Atalanta non teneva la porta inviolata per tre match consecutivi in Serie A.

Era da maggio 2021 che l’Atalanta non subiva gol per tre incontri consecutivi al Gewiss Stadium nel massimo torneo.

La Juventus non ha trovato il gol in tre delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Atalanta, dopo essere andata a bersaglio in ciascuna delle precedenti 36 contro i bergamaschi nel massimo torneo (79 reti nel parziale, 2.2 di media a match).

Era da marzo 2016 che la Juventus non infilava due ‘clean sheet’ consecutivi contro l’Atalanta in Serie A.

Era dal 2019/20 che la Juventus non raccoglieva almeno 14 punti dopo le prime sette gare giocate in un singolo campionato di Serie A (19 in quel caso).

24 i ‘clean sheet’ massi assieme dalla Juventus (in 45 partite) a partire dalla scorsa stagione: record nel periodo in Serie A.

11 dei 15 tiri (il 73%) effettuati dall’Atalanta contro la Juventus sono arrivati nel secondo tempo di gioco; inoltre, due delle ultime tre partite in cui la Dea ne ha contati almeno altrettanti nei secondi 45 minuti di un match di Serie A sono state proprio contro i bianconeri e al Gewis Stadium (l’altra lo scorso maggio).