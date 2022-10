Serie A, Napoli-Bologna 3-2: Osimhen fa cantare il Maradona

NAPOLI-BOLOGNA 3-2

Ospiti avanti con Zirkzee e in partita con Barrow, ma la qualità del Napoli porta tre punti. Due traverse per Spalletti

La fotogallery di Napoli-Bologna





































In vetta alla Serie A c'è sempre il Napoli che nella decima giornata ha battuto 3-2 il Bologna al Maradona. Partita divertente che gli azzurri di Spalletti hanno vinto in rimonta, sotto per il gol di Zirkzee al 41' dopo aver creato diverse occasioni da gol non sfruttate. A cavallo dell'intervallo il Napoli l'ha ribaltata prima con Juan Jesus al 45' e poi con Lozano a inizio ripresa, subendo poi la rete del 2-2 da Barrow con complicità di Meret. La rete decisiva però porta la firma di Osimhen che al 69' ha sfruttato al meglio l'assist di Kvaratskhelia.

LE PAGELLE

Kvaratskhelia 7,5 - Non è più una novità, ma continua comunque a stupire per la facilità con cui incide nelle partite. La perla del giorno è l'assist per il 3-2 di Osimhen, ma anche prima è sempre nel vivo delle azioni pericolose del Napoli.

Osimhen 7,5 - Entra a inizio ripresa con la voglia di spaccare il mondo, la stessa messa in campo in Champions. Kvara lo premia con una verticalizzazione perfetta.

Lozano 7 - Anche il messicano incide da subentrato, trovando subito la gioia personale con un angolo strettissimo, ma soprattutto arando la fascia destra con velocità e tecnica.

Barrow 6,5 - Si sblocca con un destro dalla distanza che sorprende Meret e da lì prende coraggio nelle giocate provando a sfruttare gli spazi.

Posch 5,5 - Sulla destra ha un cliente scomodo che per la verità cerca anche di controllare con interventi precisi. Nella ripresa ha anche il coraggio di spingersi in avanti, ma poi dalla sua parte parte l'azione del gol decisivo di Osimhen.

IL TABELLINO

NAPOLI-BOLOGNA 3-2

Napoli (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 6,5, Kim 6, Juan Jesus 7, Mario Rui 6,5 (31' st Olivera 6); Ndombele 6 (25' st Elmas 6), Lobotka 6 (37' st Demme sv), Zielinski 7; Politano 6 (1' st Lozano 7), Raspadori 6 (1' st Osimhen 7,5), Kvaratskhelia 7,5. A disp.: Marfella, Sirigu, Demme, Gaetano, Ostigard, Simeone, Zanoli, Zedadka, Zerbin. All.: Spalletti 7.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 5,5 (32' st Lykogiannis sv), Bonifazi 5,5, Lucumì 5,5, Cambiaso 5,5 (44' st De Silvestri sv); Medel 6 (25' st Moro 5,5), Ferguson 6; Aebischer 5,5 (32' st Sansone sv), Dominguez 6, Barrow 6,5; Zirkzee 6. A disp.: Bardi, Orsolini, Raffaelli, Raimondo, Soriano, Sosa, Soumaoro. All.: Motta 6.

Arbitro: Cosso

Marcatori: 41' Zirkzee (B), 45' Juan Jesus (N), 4' st Lozano (N), 6' st Barrow (B), 24' st Osimhen (N)

Ammoniti: Dominguez, Skorupski, Sansone, Lykogiannis (B)

Espulsi: nessuno

