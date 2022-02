Serie A, mal di vetta: nessuna delle prime 6 in classifica ha vinto

lo strano caso della 26esima giornata

Il pareggio del Napoli a Cagliari ha confermato la tendenza del weekend: solo la Fiorentina ha strapato i tre punti

Il Napoli non fa eccezione e conferma la strana tendenza della 26esima giornata di Serie A: nessuna delle prime 6 squadre in classifica è riuscita a vincere. Avanti piano, tutte insieme. Spalletti ha pareggiato a Cagliari, come la Juve nel derby, il Milan a Salerno e la Lazio a Udine mentre l'Inter ha perso col Sassuolo e l'Atalanta con la Fiorentina, la settima in classifica e l'unica, in quella zona di classifica, a strappare in tre punti. italyphotopress

E così alla fine, tra mancati sorpassi e mancati agganci, nonostante un pareggio sul campo dell'ultima in classifica, la giornata sorride al Milan che si tiene stretto un primato ancora però condizionato dalla partita in meno che l'Inter deve recuperare col Bologna. I rossoneri sabato sera hanno fallito contro la Salernitana la possibilità di allungare ma hanno fatto altrettanto, o peggio, le inseguitrici. La squadra di Pioli era comunque l'unica a non avere l'impegno europeo, che è sembrato pesare soprattutto su Inter e Napoli.

I nerazzurri contro il Sassuolo hanno offerto una delle peggiori partite della gestione Inzaghi e hanno allungato una serie di pareggi e sconfitte che qualche campanello di allarme lo hanno fatto suonare. Il Napoli ha rischiato grosso a Cagliari e, come ammesso da Spalletti, può gioire per un pareggio che sta molto stretto ai padroni di casa per gioco espresso e occasioni create.

La lotta scudetto diventa così avvincente come non si vedeva da anni: tre squadre in due punti, l'incognita delle coppe (compresa la Coppa Italia che vedrà le milanesi sfidarsi in due derby infuocati) e la certezza che non ci sia una squadra in grado di scappare e ammazzare il campionato. Lo scontro diretto del 6 marzo tra Napoli e Milan sarà un momento cruciale. Cruciale lo è sicuramente questa fase della stagione, dove i numerosi impegni si fanno sentire per tutti e i punti, anche sui campi delle ultime in classifica, diventano complicati da andare a prendere, proprio come hanno imparato Pioli e Spalletti,

Tutto sommato può sorridere dopo questa pazza giornata anche la Juventus, che nonostante il pareggio contro il Torino ha rinforzato il suo quarto posto grazie al ko dell'Atalanta che resta a -3 dalla banda di Allegri. A questi risultati vanno aggiunto anche i pareggi della Roma (ottava in classifica) col Verona (nono) e quello, come detto, del Toro (decimo) contro la Juve.

