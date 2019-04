Serie A, lotta salvezza: la Spal fa contenti tutti, il Frosinone è spacciato

21/04/2019

Il regalo più grande in zona salvezza arriva da Empoli via Ferrara, un regalo per la Spal che però fa contenti tutti perché l’uovo di Semplici è abbastanza grande per soddisfare la golosità di tutte le altre pericolanti. Il colpo del Castellani è di quelli che sparigliano, il quinto successo esterno sistema gli emiliani ad un passo dalla salvezza e lascia all’Empoli una situazione sportivamente drammatica difficile da raddrizzare nonostante la voglia di lottare fino all’ultima giornata.