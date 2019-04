Serie A: il Bologna batte 3-0 la Sampdoria

20/04/2019

LE STATISTICHE

• Dal 1/3/2019 ad oggi, solo tre giocatori hanno segnato più reti di Erick Pulgar (sei gol) nei cinque maggiori campionati europei: Lewandowski, Messi (otto ciascuno) e Benzema (sette).

• Il Bologna è la squadra che ha conquistato più punti nelle ultime sette giornate di campionato (16).

• Sette delle ultime 11 reti realizzate dal Bologna in campionato sono arrivate da palla inattiva (quattro rigori, due punizioni dirette e un gol da corner).

• Tutte le ultime 10 reti segnate dal Bologna in questo campionato sono arrivate nel corso della ripresa.

• Il Bologna ha segnato almeno tre gol in due partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta da maggio 2017.

• La Sampdoria ha effettuato due tiri nello specchio in questo match: solo contro il Sassuolo a ottobre ha fatto peggio nel campionato in corso (un solo tiro in porta).

• Erick Pulgar ha segnato cinque reti su azione in Serie A, tutte da fuori area (inclusi due calci di punizione diretti).

• L’ultima volta in cui il Bologna ha beneficiato di un’autorete in Serie A risaliva a dicembre 2017 (Danilo con la maglia dell’Udinese).

• L’ultimo giocatore a concedere un’autorete con la maglia della Sampdoria in Serie A fu Emiliano Viviano a marzo 2018 contro il Crotone.

• Fabio Quagliarella ha disputato oggi la sua 350ª gara da titolare in Serie A.