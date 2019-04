Serie A, Udinese-Sassuolo 1-1: un'autogol di Lirola tiene vivi i friulani

20/04/2019

LE STATISTICHE

• L'Udinese ha segnato in 11 gare casalinghe consecutive nello stesso campionato per la prima volta dal marzo 1998.

• Secondo autogol di Lirola in Serie A, il primo era arrivato nel mese di marzo 2019 contro il Milan.

• L'Udinese é l'unica squadra di Serie A contro cui Stefano Sensi ha segnato piú di un gol (due, entrambi in Friuli)

• L'Udinese ha subito almeno un gol in 8 delle ultime 9 partite giocate in Serie A.

• Era dal 9 dicembre contro la Fiorentina che Berardi non forniva un assist vincente in campionato.

• Sette dei 10 tiri odierni del Sassuolo hanno visto protagonista Berardi (sei conclusioni e un assist al tiro).

• Il Sassuolo non vince in trasferta in campionato da metà dicembre: da allora quattro pareggi e quattro sconfitte in otto partite fuori casa.

• Roberto De Zerbi non ha mai battuto l'Udinese da allenatore in Serie A: tre pareggi e due sconfitte.