Serie A, Cagliari-Frosinone 1-0: Joao Pedro condanna i ciociari

20/04/2019

LE STATISTICHE

Il Cagliari ha guadagnato 16 punti alla Sardegna Arena nel 2019 in Serie A, nessuna squadra ha fatto meglio in casa nel periodo (alla pari di Juventus e Torino).

Il Cagliari è la squadra che ha ricevuto più cartellini rossi (otto) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Settimo gol di João Pedro in questo campionato, eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (come nel 2016/17).

Dopo aver sbagliato i primi due rigori calciati in Serie A, João Pedro ha trasformato in gol gli ultimi quattro tiri dal dischetto.

Il Cagliari ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (1P), tante quante nelle precedenti 18.

Il Frosinone ha perso le ultime due partite di campionato, dopo una striscia di due successi consecutivi.

Il Cagliari ha subito un solo tiro nello specchio, record per i sardi in un singolo match di questo campionato.

Prima espulsione in carriera in Serie A per Paolo Faragò.