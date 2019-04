Serie A, colpo salvezza della Spal a Empoli

20/04/2019

LE STATISTICHE DI EMPOLI-SPAL

• Andrea Petagna è il giocatore che ha realizzato piú gol (14) in un singolo campionato di Serie A nella storia della SPAL.

• Quattro degli ultimi cinque gol firmati da Andrea Petagna in Serie A sono arrivati su rigore.

• Seconda doppietta in Serie A per Andrea Petagna, alla sua 100.a presenza nel massimo campionato, dopo quella realizzata nel girone d’andata, al Mazza, contro l’Atalanta.

• La SPAL ha vinto cinque delle ultime sei partite di Serie A (1P): tanti successi quanti quelli conquistati in tutte le precedenti 27 giornate di campionato (8N, 14P).

• La sconfitta contro la SPAL interrompe una serie di cinque risultati utili di fila in casa per l’Empoli in questo campionato (3V, 2N).

• Francesco Caputo ha realizzato 15 gol in questa Serie A - l’unico giocatore dell’Empoli ad aver segnato almeno 15 reti in una singola stagione di Serie A è stato Francesco Tavano (19 gol nel 2005/06).

• L’ultima rete realizzata di testa da Sergio Floccari in Serie A risale al dicembre 2015 (Sassuolo vs Verona).

• Sergio Floccari è andato a bersaglio nelle ultime due partite di campionato; l’ultima volta che ci era riuscito nella massima Serie è datata dicembre 2015 (tre match consecutivi nell'occasione).

• Hamed Junior Traore è il terzo giocatore più giovane (dopo Vignato e Kean) ad aver segnato un gol in questo campionato.

• Quattro degli ultimi cinque gol segnati dalla SPAL in questo campionato sono arrivati su azione, dopo che tutti i cinque precedenti erano nati su sviluppi di calcio da fermo.

• Soltanto il Cagliari (14) ha fatto più gol di testa della SPAL (13) in questo campionato.

• L’Empoli è la squadra che in questo campionato ha perso più punti da situazioni di vantaggio (24).

• L’Empoli è la squadra che ha incassato finora più gol da fuori area (14) nella Serie in corso.

• Dall’1 marzo in avanti, soltanto il Manchester City (sei) ha collezionato più vittorie della SPAL (cinque) nei cinque maggiori campionati europei in corso.