Inchiesta arbitri, 'nessun dirigente club da sentire e nessun nuovo indagato'

Non c'è necessità, al momento, di sentire dirigenti di club, né di iscrivere nel registro degli indagati altre persone, oltre alle cinque già indagate tra arbitri e "varisti", tra cui l'ormai ex designatore Gianluca Rocchi: ora gli inquirenti faranno il punto sul materiale che hanno, tra intercettazioni e testimonianze, tra cui le più recenti di questi giorni. Questo l'esito di un vertice, da quanto si è saputo, che si è tenuto nel pomeriggio tra il procuratore di Milano Marcello Viola e il pm Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta sul sistema arbitrale, condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Gdf. Allo stato, da quanto riferito, non sono emersi elementi di novità rispetto alla situazione dell'indagine, per come già cristallizzata, e dunque dai vertici della Procura è stato chiarito che per ora non saranno convocati altri testi, né verrà aggiornato il registro degli indagati.