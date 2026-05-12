TERREMOTO ARBITRI

Inchiesta arbitri, 'nessun dirigente club da sentire e nessun nuovo indagato'

Vertice tra procuratore Viola, pm Ascione e Gdf. Definizione indagine entro l'estate

12 Mag 2026 - 23:05
© ipp

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Non c'è necessità, al momento, di sentire dirigenti di club, né di iscrivere nel registro degli indagati altre persone, oltre alle cinque già indagate tra arbitri e "varisti", tra cui l'ormai ex designatore Gianluca Rocchi: ora gli inquirenti faranno il punto sul materiale che hanno, tra intercettazioni e testimonianze, tra cui le più recenti di questi giorni. Questo l'esito di un vertice, da quanto si è saputo, che si è tenuto nel pomeriggio tra il procuratore di Milano Marcello Viola e il pm Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta sul sistema arbitrale, condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Gdf. Allo stato, da quanto riferito, non sono emersi elementi di novità rispetto alla situazione dell'indagine, per come già cristallizzata, e dunque dai vertici della Procura è stato chiarito che per ora non saranno convocati altri testi, né verrà aggiornato il registro degli indagati.

La Procura dovrà capire come definire, prima della pausa estiva, le indagini e se andare avanti con le contestazioni di frode sportiva per quegli episodi di presunte pressioni sulle designazioni e sul filone delle "bussate" per le decisioni al Var, che hanno portato all'iscrizione tra gli indagati anche dell'ex supervisore Var Andrea Gervasoni. Rocchi, anche per l'episodio della presunta "combine" a San Siro del 2 aprile 2025, concorre, da capo di imputazione, con altre persone, ma viene spiegato che non ci sono altri indagati. E che la recente testimonianza dell'ex manager dell'Inter Giorgio Schenone non ha portato a nuove esigenze investigative.

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