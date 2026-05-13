La Figc dà l'ok al commissariamento dell'Aia ma condizionato al parere del Collegio Garanzia del Coni

Gravina - si legge nella nota della FIGC - ha ringraziato il vicepresidente vicario Aia Massini "per il senso istituzionale mostrato in questo periodo" e ha poi illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l'associazione, informando anche il Consiglio di aver ricevuto una lettera dai rappresentanti del Comitato Nazionale (letta da Massini e acquisita agli atti) nella quale si riscontra, nonostante la possibilità di indire il processo elettorale, una "situazione di incertezza interna" e di "non serenità" in un quadro di complessità generale dovuto alla "collocazione temporale del procedimento e della successiva campagna elettorale". Il prossimo consiglio federale sarà il 26 maggio.