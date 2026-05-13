La Figc dà l'ok al commissariamento dell'Aia ma condizionato al parere del Collegio Garanzia del Coni
Il Consiglio federale ha ratificato la decadenza del presidente dell'Associazione Arbitri Antonio Zappi
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Il presidente federale dimissionario Gabriele Gravina, ha proposto al Consiglio federale della FIGC, che ha condiviso, di commissariare l'Aia per ripristinare il regolare funzionamento dell'Associazione, condizionando tale decisione all'esito della risposta che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia presso il Coni darà in merito, anche valutando alcune osservazioni avanzate dal Comitato Nazionale dell'Aia. Il Consiglio ha ratificato la decadenza del Presidente Antonio Zappi, a conclusione dell'iter disciplinare e processuale che lo ha visto condannato a 13 mesi di inibizione.
Gravina - si legge nella nota della FIGC - ha ringraziato il vicepresidente vicario Aia Massini "per il senso istituzionale mostrato in questo periodo" e ha poi illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l'associazione, informando anche il Consiglio di aver ricevuto una lettera dai rappresentanti del Comitato Nazionale (letta da Massini e acquisita agli atti) nella quale si riscontra, nonostante la possibilità di indire il processo elettorale, una "situazione di incertezza interna" e di "non serenità" in un quadro di complessità generale dovuto alla "collocazione temporale del procedimento e della successiva campagna elettorale". Il prossimo consiglio federale sarà il 26 maggio.