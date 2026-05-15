Mondiali 2026, Roger Martinez attacca il ct della Colombia: "Non capisci niente"

L'attaccante del club saudita Al Taawoun non è tra i pre-convocati nonostante i 23 gol in 30 partite

15 Mag 2026 - 11:57
© Getty Images

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L'attaccante colombiano Roger Martínez ha duramente criticato il ct argentino della propria Nazionale, Néstor Lorenzo, dopo essere stato escluso dalla lista preliminare di 55 giocatori convocati per i Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Usa, Canada e Messico. Martínez, attualmente in forza al club saudita Al Taawoun, sui social ha scritto che l'allenatore "non capisce niente". "Incredibile. Il secondo giocatore colombiano con la migliore media gol, con 23 reti in 30 partite, e mancano ancora due giornate, lotta per essere il migliore della stagione in un campionato migliore di molti altri, con giocatori di livello mondiale", ha aggiunto nelle sue storie di Instagram. Il 31enne ha concluso il messaggio con un'emoji offensiva. "Ogni volta che ho avuto l'opportunità, non mi sono mai tirato indietro, anche senza giocare molte volte nel mio ruolo naturale. Ma tu non capisci niente, è sempre la solita storia, quindi prendi questo", ha postato rivolto a Lorenzo. Il colombiano è in lizza per il titolo di capocannoniere del campionato saudita con Cristiano Ronaldo, autore di 26 gol, e Ivan Toney, con 31 reti.

© instagram/Roger Martinez

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