Serie A: Juve-Inter a Guida, brutti ricordi per Conte e Marotta

L'ARBITRO

Sarà Marco Guida a dirigere Juventus-Inter, sfida scudetto della 26esima giornata di Serie A. Il fischietto di Torre Annunziata evoca brutti ricordi a Conte e Marotta, che si infuriarono con lui dopo uno Juventus-Genoa del 2013, quando entrambi difendevano ancora i colori bianconeri. Il match finì 1-1 con gol di Quagliarella e Borriello, ma il finale di partita fu a dir poco infuocato, con Conte che sbraitò più volte in faccia all'arbitro e poi lo attaccò duramente nelle interviste a caldo.

"Adesso basta col fair-play, è una vergogna - disse l'allora allenatore della Juve - Tutti hanno visto che c'erano tre rigori per noi. Il mano di Granqvist, il fallo su Pogba e quell'altro su Vucinic. Senza contare che hanno dato solo 3 minuti di recupero. Quello che non accetto è un arbitro che mi dice che non se l'è sentita di dare il rigore. Tutti hanno visto cosa è successo, pure un cieco avrebbe visto. Il rigore è sacrosanto e posso accettare un errore, ma non ciò che mi ha detto Guida".

A fargli eco, poco dopo, fu Giuseppe Marotta: "Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata ci sono difficoltà a venire ad arbitrare la Juventus. Non parlo di malafede ma di difficoltà. Al 94' un arbitro della provincia di Napoli si è trovato in difficoltà - le accuse poco velate dell'allora ad della Juve, con riferimento al fatto che i bianconeri si stessero giocando lo scudetto col Napoli - Così come è consigliabile che un arbitro di Novara non arbitri la Juventus, così un arbitro napoletano non deve venire ad arbitrare la Juventus. Non grido vergogna, perchè l'ha già fatto Conte".

Ora i due, in ben altre vesti, si troveranno nuovamente di fronte Guida, che comunque arriva alla sfida dell'Allianz Stadium con un bilancio piuttosto equlibrato: 21 volte ha arbitrato l'Inter, per un totale di 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte; 18 volte è stato direttore di gara della Juve, per un totale di 13 vittorie, 4 pareggi e 1 scofitta.