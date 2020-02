Serie A, gli arbitri della 26.ma giornata: Juventus-Inter a Guida

Sarà Marco Guida a dirigere Juventus-Inter: il fischietto di Pompei (Napoli) è stato designato per il big match della 26.ma giornata di Serie A, in programma - salvo variazioni per coronavirus - domenica sera alle 20.45. In sala VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni. Lazio-Bologna, altra partita interessante per le zone altissime della classifica, sarà invece diretta da Rosario Abisso.