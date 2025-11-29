Serie A: il Genoa si sblocca in casa, l'Udinese espugna Parma

PARMA-UDINESE 0-2

LA PARTITA

Riprende la marcia dell'Udinese, che ottiene un successo pesante in trasferta: è 2-0 sul Parma. Runjaic non cambia assetto nonostante i due ko consecutivi e i suoi sono efficaci sin dal via, con Zaniolo pericoloso. L'ex Roma e Galatasaray calcia alto, ma riesce a rifarsi all'11' sul lancio in profondità dalla mediana. Corvi esce malissimo e va in tilt, facendosi saltare e subendo l'1-0 a porta vuota. Il Parma abbozza una reazione con Valeri e Keita, ma rischia grosso: Solet e Piotrowski accarezzano il bis nel prosieguo del primo tempo. Nella ripresa Cuesta si gioca il tutto per tutto con Ondrejka ed Estevez, e risveglia i suoi. L'Udinese però continua a fare malissimo in ripartenza, con Corvi decisivo su Davis. Proprio l'inglese si guadagna e trasforma il rigore del 2-0 al 65', cambiando definitivamente la partita: Troilo viene espulso per aver fermato una chiara occasione da rete, Parma in dieci. Buksa e Zaniolo rischiano di confezionare il tris, ma Corvi questa volta è decisivo. I ducali, invece, non vanno oltre una girata debole di Estevez e accettano il ko. Il Parma si ferma a quota 11 punti e viene agganciato dal Genoa, Udinese a quota 18 e in scia all'Europa.



LE PAGELLE

Ondrejka 6 - Il suo ingresso dà una piccolissima scossa al Parma, mostrando quanto era mancata la sua verve alla formazione gialloblù. Potrà essere fondamentale, da qui a maggio.

Corvi 5 - Sostituire Suzuki non è affatto semplice, la pressione è alle stelle e l'arrivo di Guaita certamente non ha aiutato. Si può spiegare anche così il gravissimo errore sull'1-0, prova a riscattarsi in seguito evitando la goleada.

Zaniolo 7 - Sempre più determinante in questa Udinese, che lo vede segnare a raffica. Ha capito che questa chance da titolarissimo è fondamentale: la sblocca e rischia di servire due assist.

Solet 6.5 - Annulla completamente Mateo Pellegrino, un cliente scomodo sulle palle alte e non irresistibile in profondità, e si concede anche una sortita offensiva. Sfiora il gol.



IL TABELLINO

PARMA (3-5-2) - Corvi 5; Delprato 6, Troilo 5, Valenti 5.5; Britschgi 5.5, Bernabé 5.5 (35' st Benedyczak sv), Keita 5.5 (1' st Estevez 6), Sørensen 5.5 (12' st Hernani 5.5), Valeri 6 (37' st Løvik sv); Cutrone 5 (1' st Ondrejka 6), Pellegrino 5.5. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Begic, Oristanio, Ordoñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. All. Cuesta.

UDINESE (3-5-2) - Okoye 6; Bertola 6, Kabasele 5.5, Solet 6.5; Zanoli 6 (38' st Ehizibue sv), Piotrowski 6.5 (45' st Oier Zarraga sv), Karlström 6.5, Atta 5.5 (24' st Ekkelenkamp 6), Zemura 6; Zaniolo 7 (38' st Iker Bravo sv), Davis 6.5 (24' st Buksa 6). A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Gueye, Bayo, Palma, Camara, Miller, Rui Modesto. All. Runjaic.

Arbitro: Piccinini.

Marcatori: 11' Zaniolo (U), 20' Davis rig. (U).

Ammoniti: Atta (U), Keita (P), Davis (U).

Note: espulso Troilo (P) al 19' st per aver interrotto una chiara occasione da rete, espulso Runjaic (U) al 48' st per proteste.



GENOA-HELLAS VERONA 2-1

LA PARTITA

Il Genoa di Daniele De Rossi si sblocca in casa, il Verona perde ancora terreno rispetto alla salvezza. Sono questi i verdetti dello scontro delle 15, che premia il Grifone: 2-1 in rimonta e primo successo a Marassi dopo 239 giorni. Ritmi subito alti a Genova ed è il Verona a fornire l'impressione migliore in avvio, nonostante i tentativi di Martin e compagni. La rete gialloblù arriva al 21' ed è tutt'altro che casuale: Mosquera pesca Belghali, tap-in vincente ed è 1-0. Gli scaligeri perdono Bradaric, non la chiudono e vengono puniti al 40', quando Vitinha combina con Colombo e quest'ultimo sigla l'1-1. Nella ripresa Martin e compagni si gettano nuovamente a capofitto in avanti, spinti da De Rossi e dal pubblico, e completano la rimonta al 62'. L'azione è lunghissima e vede inizialmente Østigård colpire il palo sul cross di Martin, ma si prosegue e arriva un altro cross: Marcandalli pesca Thorsby, che buca Montipò per il 2-1. Da qui in poi De Rossi si copre, capendo l'importanza del risultato, e si schiera col 3-5-1-1. Ha così campo per attaccare l'Hellas Verona, che va vicina due volte al pari con Orban: decisivo Leali, seppur non in bello stile, per proteggere la vittoria. Spreca anche Giovane e il Verona deve arrendersi all'ennesimo ko, che fa scivolare i gialloblù in ultimissima posizione con 6 punti. Per il momento il Verona condivide questa posizione con la Fiorentina, a -4 dalla terzultima, ed è in crisi nerissima: la squadra raccoglie sempre meno di quello che produce. Sorride il Genoa ed esulta De Rossi, che porta i rossoblù fuori dalla zona rossa: è +1 su Pisa e Lecce.



LE PAGELLE

Colombo 7 - Sta rinascendo pian piano, dopo i mille errori e le critiche di inizio stagione. La fiducia concessa prima da Murgita-Criscito e poi da De Rossi è stata fondamentale. Segna con regolarità ed è decisivo.

Martin 6.5 - Thorsby e Colombo fanno i gol, ma lo spagnolo si conferma uno dei migliori esterni mancini del campionato. Rifornisce costantemente i giocatori offensivi a suon di cross e suona la carica nel momento più difficile.

Belghali 6.5 - La sua crescita sul campo è evidente: ora non si limita a correre e coprire tutto il campo, ma trova anche il gol. Più che giustificato l'interesse delle big per una delle grandi sorprese della Serie A.

Giovane 5 - Abulico e impalpabile per un'ottantina di minuti, ha sui piedi la palla del pari e la spreca clamorosamente. Forse, le sirene di mercato e gli accostamenti (prematuri) a big come l'Inter e il Napoli lo stanno condizionando.



IL TABELLINO

GENOA (3-5-2) - Leali 6.5; Marcandalli 6.5, Østigård 6.5, Vasquez 6; Ellertsson 6 (40' st Sabelli sv), Malinovskyi 6 (40' st Carboni sv), Frendrup 6.5, Thorsby 6.5, Aaron Martin 6.5; Colombo 7 (22' st Ekuban 6), Vitinha 6.5 (27' st Masini 6). A disp.: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Grønbæk, Onana, Ekhator, Otoa, Fini, Venturino. All.: De Rossi.

HELLAS VERONA (3-5-2) - Montipò 6; Unai Núñez 5.5, Nelsson 6, Valentini 5.5; Belghali 6.5 (36' st Oyegoke sv), Niasse 5, Gagliardini 5.5, Bernede 5 (22' st Orban 6), Bradaric 6 (32' Frese 6); Giovane 5, Mosquera 6 (22' st Sarr 6). A disp.: Perilli, Castagnini, Yellu Santiago, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.

Arbitro: Fabbri.

Marcatori: 21' Belghali (V), 40' Colombo (G), 17' st Thorsby (G).

Ammoniti: Thorsby (G), Mosquera (V), Unai Núñez (V), Gagliardini (V), De Rossi (all. Genoa).