Serie A: il Genoa si sblocca in casa, l'Udinese espugna Parma

Dopo nove partite d'astinenza in casa, il Genoa si sblocca a Marassi e lo fa dopo 239 giorni d'astinenza, con Daniele De Rossi in panchina. Il Grifone rischia grosso dopo il gol di Belghali (21'), ma la ribalta e vince 2-1: decisivi Colombo (40') e Thorsby (62') per portarsi momentaneamente a +1 sulla terzultima. Prosegue la crisi del Verona, e non si sblocca neanche il Parma: Zaniolo (11') e Davis (65') firmano il 2-0 dell'Udinese al Tardini.
PARMA-UDINESE 0-2
LA PARTITA
Riprende la marcia dell'Udinese, che ottiene un successo pesante in trasferta: è 2-0 sul Parma. Runjaic non cambia assetto nonostante i due ko consecutivi e i suoi sono efficaci sin dal via, con Zaniolo pericoloso. L'ex Roma e Galatasaray calcia alto, ma riesce a rifarsi all'11' sul lancio in profondità dalla mediana. Corvi esce malissimo e va in tilt, facendosi saltare e subendo l'1-0 a porta vuota. Il Parma abbozza una reazione con Valeri e Keita, ma rischia grosso: Solet e Piotrowski accarezzano il bis nel prosieguo del primo tempo. Nella ripresa Cuesta si gioca il tutto per tutto con Ondrejka ed Estevez, e risveglia i suoi. L'Udinese però continua a fare malissimo in ripartenza, con Corvi decisivo su Davis. Proprio l'inglese si guadagna e trasforma il rigore del 2-0 al 65', cambiando definitivamente la partita: Troilo viene espulso per aver fermato una chiara occasione da rete, Parma in dieci. Buksa e Zaniolo rischiano di confezionare il tris, ma Corvi questa volta è decisivo. I ducali, invece, non vanno oltre una girata debole di Estevez e accettano il ko. Il Parma si ferma a quota 11 punti e viene agganciato dal Genoa, Udinese a quota 18 e in scia all'Europa.
LE PAGELLE
Ondrejka 6 - Il suo ingresso dà una piccolissima scossa al Parma, mostrando quanto era mancata la sua verve alla formazione gialloblù. Potrà essere fondamentale, da qui a maggio.
Corvi 5 - Sostituire Suzuki non è affatto semplice, la pressione è alle stelle e l'arrivo di Guaita certamente non ha aiutato. Si può spiegare anche così il gravissimo errore sull'1-0, prova a riscattarsi in seguito evitando la goleada.
Zaniolo 7 - Sempre più determinante in questa Udinese, che lo vede segnare a raffica. Ha capito che questa chance da titolarissimo è fondamentale: la sblocca e rischia di servire due assist.
Solet 6.5 - Annulla completamente Mateo Pellegrino, un cliente scomodo sulle palle alte e non irresistibile in profondità, e si concede anche una sortita offensiva. Sfiora il gol.
IL TABELLINO
PARMA (3-5-2) - Corvi 5; Delprato 6, Troilo 5, Valenti 5.5; Britschgi 5.5, Bernabé 5.5 (35' st Benedyczak sv), Keita 5.5 (1' st Estevez 6), Sørensen 5.5 (12' st Hernani 5.5), Valeri 6 (37' st Løvik sv); Cutrone 5 (1' st Ondrejka 6), Pellegrino 5.5. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Begic, Oristanio, Ordoñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. All. Cuesta.
UDINESE (3-5-2) - Okoye 6; Bertola 6, Kabasele 5.5, Solet 6.5; Zanoli 6 (38' st Ehizibue sv), Piotrowski 6.5 (45' st Oier Zarraga sv), Karlström 6.5, Atta 5.5 (24' st Ekkelenkamp 6), Zemura 6; Zaniolo 7 (38' st Iker Bravo sv), Davis 6.5 (24' st Buksa 6). A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Gueye, Bayo, Palma, Camara, Miller, Rui Modesto. All. Runjaic.
Arbitro: Piccinini.
Marcatori: 11' Zaniolo (U), 20' Davis rig. (U).
Ammoniti: Atta (U), Keita (P), Davis (U).
Note: espulso Troilo (P) al 19' st per aver interrotto una chiara occasione da rete, espulso Runjaic (U) al 48' st per proteste.
GENOA-HELLAS VERONA 2-1
LA PARTITA
Il Genoa di Daniele De Rossi si sblocca in casa, il Verona perde ancora terreno rispetto alla salvezza. Sono questi i verdetti dello scontro delle 15, che premia il Grifone: 2-1 in rimonta e primo successo a Marassi dopo 239 giorni. Ritmi subito alti a Genova ed è il Verona a fornire l'impressione migliore in avvio, nonostante i tentativi di Martin e compagni. La rete gialloblù arriva al 21' ed è tutt'altro che casuale: Mosquera pesca Belghali, tap-in vincente ed è 1-0. Gli scaligeri perdono Bradaric, non la chiudono e vengono puniti al 40', quando Vitinha combina con Colombo e quest'ultimo sigla l'1-1. Nella ripresa Martin e compagni si gettano nuovamente a capofitto in avanti, spinti da De Rossi e dal pubblico, e completano la rimonta al 62'. L'azione è lunghissima e vede inizialmente Østigård colpire il palo sul cross di Martin, ma si prosegue e arriva un altro cross: Marcandalli pesca Thorsby, che buca Montipò per il 2-1. Da qui in poi De Rossi si copre, capendo l'importanza del risultato, e si schiera col 3-5-1-1. Ha così campo per attaccare l'Hellas Verona, che va vicina due volte al pari con Orban: decisivo Leali, seppur non in bello stile, per proteggere la vittoria. Spreca anche Giovane e il Verona deve arrendersi all'ennesimo ko, che fa scivolare i gialloblù in ultimissima posizione con 6 punti. Per il momento il Verona condivide questa posizione con la Fiorentina, a -4 dalla terzultima, ed è in crisi nerissima: la squadra raccoglie sempre meno di quello che produce. Sorride il Genoa ed esulta De Rossi, che porta i rossoblù fuori dalla zona rossa: è +1 su Pisa e Lecce.
LE PAGELLE
Colombo 7 - Sta rinascendo pian piano, dopo i mille errori e le critiche di inizio stagione. La fiducia concessa prima da Murgita-Criscito e poi da De Rossi è stata fondamentale. Segna con regolarità ed è decisivo.
Martin 6.5 - Thorsby e Colombo fanno i gol, ma lo spagnolo si conferma uno dei migliori esterni mancini del campionato. Rifornisce costantemente i giocatori offensivi a suon di cross e suona la carica nel momento più difficile.
Belghali 6.5 - La sua crescita sul campo è evidente: ora non si limita a correre e coprire tutto il campo, ma trova anche il gol. Più che giustificato l'interesse delle big per una delle grandi sorprese della Serie A.
Giovane 5 - Abulico e impalpabile per un'ottantina di minuti, ha sui piedi la palla del pari e la spreca clamorosamente. Forse, le sirene di mercato e gli accostamenti (prematuri) a big come l'Inter e il Napoli lo stanno condizionando.
IL TABELLINO
GENOA (3-5-2) - Leali 6.5; Marcandalli 6.5, Østigård 6.5, Vasquez 6; Ellertsson 6 (40' st Sabelli sv), Malinovskyi 6 (40' st Carboni sv), Frendrup 6.5, Thorsby 6.5, Aaron Martin 6.5; Colombo 7 (22' st Ekuban 6), Vitinha 6.5 (27' st Masini 6). A disp.: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Grønbæk, Onana, Ekhator, Otoa, Fini, Venturino. All.: De Rossi.
HELLAS VERONA (3-5-2) - Montipò 6; Unai Núñez 5.5, Nelsson 6, Valentini 5.5; Belghali 6.5 (36' st Oyegoke sv), Niasse 5, Gagliardini 5.5, Bernede 5 (22' st Orban 6), Bradaric 6 (32' Frese 6); Giovane 5, Mosquera 6 (22' st Sarr 6). A disp.: Perilli, Castagnini, Yellu Santiago, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.
Arbitro: Fabbri.
Marcatori: 21' Belghali (V), 40' Colombo (G), 17' st Thorsby (G).
Ammoniti: Thorsby (G), Mosquera (V), Unai Núñez (V), Gagliardini (V), De Rossi (all. Genoa).
GENOA-VERONA, LE STATISTICHE
Il Genoa non vinceva un match casalingo di Serie A da 239 giorni, ovvero dallo scorso 4 aprile contro l’Udinese, da allora aveva registrato nove gare al Ferraris in campionato senza alcun successo (3N, 6P).
Solo il Bologna (sette) ha guadagnato più punti del Genoa da situazione di svantaggio (sei, al pari del Cagliari) in questa stagione di Serie A.
Sette degli 11 gol di Morten Thorsby in Serie A sono stati realizzati di testa, inclusi tre dei quattro più recenti.
Dopo l'assist contro il Cagliari e la rete oggi contro l'Hellas Verona, Morten Thorsby ha preso parte a un gol in due presenze consecutive in Serie A solo per la seconda volta, dopo l'ottobre 2021 con la maglia della Sampdoria.
L’Hellas Verona è la squadra contro cui Lorenzo Colombo ha realizzato più gol in Serie A: quattro, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra. Il classe 2002 ha segnato in due partite casalinghe di fila per la prima volta in Serie A.
Lorenzo Colombo (due gol e un assist nelle ultime tre gare) ha preso parte ad almeno una rete in tre sfide di Serie A consecutive per la seconda volta, dopo la striscia di quattro tra novembre 2022 e gennaio 2023 con il Lecce.
Dopo il gol contro il Cagliari e l'assist odierno contro l'Hellas Verona, Vítinha è stato coinvolto in almeno una rete in due presenze consecutive per la prima volta in Serie A.
Rafik Belghali è il primo giocatore algerino a segnare con la maglia dell'Hellas Verona in Serie A.
Quello di Rafik Belghali è solo il terzo gol segnato dall'Hellas Verona in trasferta in questo campionato, dopo le due reti fuori casa di Suat Serdar contro Udinese e Como.
PARMA-UDINESE, LE STATISTICHE
L’Udinese ha vinto tre partite consecutive contro il Parma in Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra novembre 2005 e ottobre 2006 (con Serse Cosmi prima e Giovanni Galeone poi sulla panchina).
Nicolò Zaniolo ha segnato tre gol nelle ultime quattro trasferte di Serie A, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 24 gare esterne del torneo; in generale, solamente nel 2019/20 (quattro con la Roma), il classe 1999 ha trovato più volte la via della rete in un singolo campionato lontano da casa (tre in questa stagione).
L’Udinese ha vinto una trasferta di Serie A con almeno due gol di scarto per la prima volta dal 13 maggio 2024: 2-0 contro il Lecce al Via del Mare in quel caso.
Dopo il 3-2 al Tardini del 16 settembre 2024, l’Udinese ha vinto due trasferte consecutive contro il Parma in Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra novembre 2005 e ottobre 2006. In generale, la formazione friulana ha evitato il ko per tre trasferte consecutive del torneo contro il Parma (2V, 1N) per la prima volta nella sua storia.
Dopo l’1-0 dell’1 marzo scorso al Bluenergy Stadium, l’Udinese ha vinto due gare consecutive di Serie A con annesso clean sheet contro il Parma per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra aprile e ottobre 2006: 2-0 in Friuli e 3-0 in Emilia-Romagna in quel caso.
Quello di Nicolò Zaniolo (10:06) è il gol più veloce realizzato dall'Udinese in Serie A nel 2025 e, in generale, il più veloce per i friulani nel torneo da quello di Lorenzo Lucca (5:12), contro il Monza il 9 dicembre 2024.
Dall'altro lato, quello di Nicolò Zaniolo (10:06) è il gol più veloce subito dal Parma in Serie A dal 22 dicembre 2024: rete di Paulo Dybala (7:54) in casa della Roma.
Keinan Davis ha segnato quattro gol in 12 presenze in questa Serie A, già uno in più rispetto a quelli totalizzati nei due precedenti campionati con l'Udinese (tre in 31 gare totali).
Il Parma ha subito almeno una rete per cinque gare di fila di Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2025 (serie di sei in quel caso).
Il Parma è soltanto la seconda squadra contro cui Kosta Runjaic ha vinto tre partite di Serie A, dopo il Lecce.
50ª presenza per Jesper Karlström in Serie A: il classe 1995 è soltanto uno dei tre giocatori dell'Udinese, al pari di Oumar Solet e Arthur Atta, ad aver disputato tutte e 13 le gare di questo campionato da titolare.