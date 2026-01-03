Serie A: Genoa e Pisa pareggiano 1-1, così come Sassuolo e Parma

È derby emiliano al Mapei Stadium, visto che il Sassuolo ospita il Parma. Thorstvedt sblocca la partita già al 12’: il norvegese anticipa Valenti di testa e incorna Corvi, sull’assist di Walukiewicz. Il vantaggio dei padroni di casa dura però solo fino al 24’, quando Pellegrino pareggia i conti per i Ducali con un bel sinistro a giro da fuori area. Sempre l’argentino chiama poi Muric a una parata provvidenziale in apertura di ripresa, prima del palo esterno scheggiato da Doig al 49’. Muric abbassa quindi la saracinesca sul tentativo di Almqvist al 79’, fissando l’1-1 finale. Il pareggio porta così il Sassuolo a 23 punti e il Parma a 18.