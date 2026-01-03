Serie A: Genoa e Pisa pareggiano 1-1, così come Sassuolo e Parma

Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma: le foto dai campi
Leris risponde a Colombo a Marassi, mentre al Mapei è Pellegrino a replicare al vantaggio di Thorstvedt
Le due partite che animano il sabato pomeriggio della 18ª giornata di Serie A si chiudono entrambe in pareggio. Il Genoa di Daniele De Rossi viene infatti fermato sull’1-1 dal Pisa di Alberto Gilardino a Marassi, dove si vive la sfida in panchina tra due dei Campioni del Mondo con l’Italia nel 2006: Colombo apre le marcature al 15’, Leris riequilibra i conti al 38’. Lo stesso risultato si registra anche al Mapei Stadium, dove il Parma di Carlos Cuesta riesce a recuperare sull’1-1 il Sassuolo di Fabio Grosso, altro grande protagonista della vincente spedizione azzurra in Germania: Thorstvedt sblocca la gara al 18’, Pellegrino pareggia al 24’.
SASSUOLO-PARMA 1-1
È derby emiliano al Mapei Stadium, visto che il Sassuolo ospita il Parma. Thorstvedt sblocca la partita già al 12’: il norvegese anticipa Valenti di testa e incorna Corvi, sull’assist di Walukiewicz. Il vantaggio dei padroni di casa dura però solo fino al 24’, quando Pellegrino pareggia i conti per i Ducali con un bel sinistro a giro da fuori area. Sempre l’argentino chiama poi Muric a una parata provvidenziale in apertura di ripresa, prima del palo esterno scheggiato da Doig al 49’. Muric abbassa quindi la saracinesca sul tentativo di Almqvist al 79’, fissando l’1-1 finale. Il pareggio porta così il Sassuolo a 23 punti e il Parma a 18.
IL TABELLINO
Sassuolo (4-3-3): Muric 6,5, Doig 6,5 (41’ st Candé sv), Idzes 5,5 Muharemovic 6, Walukiewicz 6,5; Lipani 6 (14’ st Koné 6), Matic 5,5, Thorstvedt 7; Fadera 5,5 (29’ st Cheddira 6), Laurienté 6 (40’ st Pierini sv), Pinamonti 5,5 (40’ st Moro sv). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Skjellerup, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx, Iannoni. All.: Grosso
Parma (4-3-2-1): Corvi 5,5; Delprato 6 (32’ st Britschigi 6), Circati 6, Valenti 5, Valeri 6; Bernabè 6,5, Keita 7, Sorensen 5,5; Ondrejka 6 (25’ st Estevez 6), Oristanio 6 (25’ st Almqvist 6); Pellegrino 7. A disp.: Guaita, Rinaldi, Lovik, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Cardinali. All.: Cuesta
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 12’ Thorstvedt (S), 24’ Pellegrino (P)
Ammoniti: Matic (S), Walukiewicz (S), Circati (P)
LE STATISTICHE
Con cinque gol e un assist Mateo Pellegrino ha partecipato al 50% dei gol della propria squadra in questo campionato (6/12): percentuale inferiore soltanto a quella di Giovane per l'Hellas Verona (54%) e Nico Paz per il Como (52%).
Mateo Pellegrino ha preso parte ad almeno un gol in due sfide consecutive in Serie A per la prima volta nella sua carriera nella massima serie.
Mateo Pellegrino è il primo giocatore di nazionalità sportiva Argentina a segnare almeno cinque reti in una singola stagione di Serie A con la maglia del Parma da Hernán Crespo (nove) nel 2010/11.
Quella di Mateo Pellegrino è la prima rete segnata da fuori area da un giocatore del Parma in Serie A da quella di Adrián Bernabé contro l'Inter, lo scorso 5 aprile. In particolare, un giocatore dei ducali non realizzava un gol da fuori area in trasferta nella massima serie da Matteo Cancellieri contro il Milan al Meazza, il 26 gennaio scorso.
Kristian Thorstvedt ha segnato almeno una rete in due delle ultime tre sfide disputate in casa in Serie A, dopo che aveva preso parte a due gol (una marcatura e un assist) nelle precedenti 16 presenze casalinghe nella massima serie.
Con l'assist per Kristian Thorstvedt, Sebastian Walukiewicz ha preso parte ad una rete in Serie A per la seconda volta in carriera, la prima dal passaggio vincente per João Pedro con il Cagliari del 18 ottobre 2020 (contro il Torino in trasferta in quel caso).
Il Sassuolo ha pareggiato due sfide di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2024 (striscia di tre in quel caso vs Udinese, Salernitana e Milan).
Il Sassuolo ha pareggiato due derby emiliani di fila in Serie A per la prima volta da gennaio-febbraio 2021 (vs Bologna e Parma).
Questo è il terzo pareggio tra Sassuolo e Parma in Serie A, il primo da quello del 17 gennaio 2021 (1-1 al MAPEI anche in quel caso).
Il Parma è rimasto imbattuto in tre trasferte di fila in Serie A (2V, 1N) per la prima volta dalla striscia di quattro pareggi consecutivi fuori casa in campionato tra marzo e aprile scorsi con Cristian Chivu allenatore.
50ª presenza per Enrico Delprato in Serie A.
GENOA-PISA 1-1
Il Genoa accoglie il Pisa a Marassi, dove il risultato si stappa al 15’: Colombo torna titolare e timbra l’1-0 con un mancino che non lascia scampo a Semper. I toscani provano allora a rispondere al 33’ con Leris, ma il suo tentativo viene stoppato da Leali, bravo a deviare l’inzuccata dell’algerino sulla traversa. L’ex Sampdoria si rifà però al 38’, trovando il colpo dell’1-1 che permette agli ospiti di ristabilire l’equilibrio. Al 57’ a prendersi la scena è invece Semper, con una parata decisiva sul colpo di testa di Thorsby. Il triplice fischio ufficializza così l’1-1 finale, risultato che consente al Genoa di salire a 15 punti e al Pisa di portarsi a 12.
IL TABELLINO
Genoa (3-5-2): Leali 5; Otoa 6 (40’ st Marcandalli sv), Ostigard 6,5, Vasquez 5,5; Norton-Cuffy 6 (31’ st Ellertsson 6), Thorsby 6,5 (19’ st Ekhator 5,5), Malinovskyi 6, Frendrup 6, Martin 6; Vitinha 5,5, Colombo 7 (31’ st Ekuban 6). A disp.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Sabelli, Carboni, Cuenca, Fini, Masini, Venturino. All.: De Rossi
Pisa (3-5-2): Semper 6,5; Canestrelli 6, Albiol 5,5 (18’ st Caracciolo 6), Bonfanti 5,5 (28’ st Calabresi 5,5); Touré 6, Leris 7 (14’ st Marin 6), Aebischer 6, Hojholt 5,5 (14’ st Piccinini 5,5), Angori 6,5; Moreo 5,5 (28’ st Nzola 6), Meister 5,5. A disp.: Andrade, Scuffet, Tramoni, Buffon, Esteves, Coppola, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Lorran. All.: Gilardino
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 15’ Colombo (G), 38’ Leris (P)
Ammoniti: Malinovskyi (G), Leris (P), Canestrelli (P), Calabresi (P)
LE STATISTICHE
Tutti i tre gol segnati da Lorenzo Colombo in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe; tra chi ha segnato solo in casa solamente Moise Kean (quattro) ha trovato più gol dell’attaccante del Genoa in questa Serie A (tre anche per Giovane).
Lorenzo Colombo ha segnato tre gol in casa in questa Serie A, tanti quanti quelli realizzati dal classe 2002 nel massimo campionato italiano sommando le precedenti cinque stagioni (dal suo esordio con il Milan nel 2019/20).
Con un gol e due assist in questo campionato, Mehdi Léris ha registrato il suo record di partecipazioni attive in una singola stagione di Serie A (tre).
Mehdi Léris ha segnato in Serie A per la prima volta dall’8 aprile 2023, quando andò in rete proprio al Ferraris con la maglia della Sampdoria.
Dopo una serie di cinque gare di imbattibilità (3V, 2N), il Genoa non ha ottenuto successi nelle ultime quattro (1N, 3P).
Nei maggiori cinque campionati europei nessuna squadra ha pareggiato più partite del Pisa in questa stagione (nove).
Per la seconda volta nella sua storia il Pisa non ha ottenuto nemmeno un successo nelle prime nove trasferte stagionali di Serie A, dopo il 1982/83: nella stagione in corso sei pareggi e tre sconfitte fuori casa.
Il Pisa ha subito 10 volte il primo gol della partita in questo campionato, solo Udinese (12) e Cagliari (13) hanno fatto peggio.
