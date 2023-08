Serie A, le designazioni della 2ª giornata: il romano Doveri arbitra Hellas-Roma

SERIE A

Cade per la prima volta il vincolo territoriale e i giallorossi vengono affidati a un fischietto della sezione capitolina

© Getty Images Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 2ª giornata di Serie A. Milan-Torino, anticipo di sabato, sarà diretta da Mariani, mentre Napoli-Sassuolo, esordio casalingo per i campioni d'Italia, è stata affidata a Giua. Per la Juve, di scena all'Allianz Stadium contro il Bologna, c'è Di Bello, mentre il posticipo Cagliari-Inter di lunedì sarà arbitrato da Fabbri. C'è inoltre un'importante novità: cade per la prima volta il vincolo territoriale e Daniele Doveri (nato a Volterra, ma residente a Roma e appartenente alla sezione della capitale) arbitrerà Hellas Verona-Roma.

SETTI: "DOVERI? PER NOI NESSUN PROBLEMA"

"Il romano Doveri arbitrerà la Roma a Verona? Per noi non c'è nessun problema, perché penso che non ci debbano essere problemi. La categoria deve essere neutrale e non devono esserci problemi relativi alla città dove uno vive". Così a LaPresse il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, commentando la designazione di Gianluca Rocchi che per la prima volta in Serie A ha assegnato la direzione di gara a un arbitro proveniente dalla sezione della città di una delle due squadre in campo, infrangendo il cosiddetto vincolo della territorialità per le designazioni delle partite.

Le designazioni complete

FROSINONE – ATALANTA Sabato 26/08 h.18.30

SACCHI

PAGLIARDINI – PERROTTI

IV: SANTORO

VAR: DIONISI

AVAR: GARIGLIO

MONZA – EMPOLI Sabato 26/08 h.18.30

AURELIANO

IMPERIALE – D’ASCANIO

IV: MINELLI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

H. VERONA – ROMA Sabato 26/08 h.20.45

DOVERI

BRESMES – GARZELLI

IV: ZUFFERLI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

MILAN – TORINO Sabato 26/08 h.20.45

MARIANI

ROSSI L. – MASSARA

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: MIELE

FIORENTINA – LECCE h. 18.30

FERRIERI CAPUTI

MELI – ALASSIO

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

JUVENTUS – BOLOGNA h. 18.30

DI BELLO

BOTTEGONI – MORO

IV: MARCENARO

VAR: FOURNEAU

AVAR: NASCA

LAZIO – GENOA h. 20.45

MARINELLI

ROSSI M. – AFFATATO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI – SASSUOLO h. 20.45

GIUA

DEL GIOVANE – TRINCHIERI

IV: RUTELLA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

SALERNITANA – UDINESE Lunedì 28/08 h. 18.30

MASSA

TOLFO – FONTEMURATO

IV: MARCHETTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – INTER Lunedì 28/08 h. 20.45

FABBRI

MONDIN – DI IORIO

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.