Serie A, Cremonese-Udinese 1-1: Zaniolo risponde a Terracciano

Grigiorossi e friulani si spartiscono i punti allo Zini: Vardy a un passo dal gol vittoria nel recuperodi Redazione
La 7ª giornata di Serie A si chiude con un pareggio tra Cremonese e Udinese allo Zini. Lombardi e friulani fanno 1-1 nel Monday Night, dove a passare avanti sono i padroni di casa con il colpo di testa di Terracciano al 4’, sulla punizione di Vandeputte. Gli ospiti rispondono però nella ripresa con un’altra inzuccata: a fissare il risultato finale è Zaniolo al 51’, innescato da Zanoli. Vardy gioca la prima da titolare e sfiora il gol partita nel recupero.
LA PARTITA
Incassato il primo ko in campionato per mano dell’Inter prima della sosta Nazionali, la Cremonese di Davide Nicola riparte dalla sfida dello Zini contro l’Udinese di Kosta Runjaic, reduce invece dal pareggio col Cagliari. L’uomo più atteso in casa grigiorossa è sicuramente Jamie Vardy, schierato titolare per la prima volta nella sua nuova avventura italiana, mentre tra i friulani a spiccare è soprattutto il rientro tra i pali di Okoye, dopo due mesi di squalifica per scommesse. Pronti, via e i padroni di casa si portano subito avanti: è il 4’ quando la punizione calciata da Vandeputte trova il colpo di testa vincente di Terracciano, complice anche una deviazione finale di Kabasele. L’Udinese prova allora a reagire con Atta al 22’, ma il francese sbaglia tutto, mentre Zerbin sfiora il raddoppio in un paio d’occasioni, prima della traversa di Bonazzoli alla mezz’ora. A trovare l’1-1 è allora Zaniolo di testa su assist di Zanoli al 51’, con Okoye bravo a vincere l’uno contro uno con Vardy nove minuti più tardi dalla parte opposta. È invece il palo a respingere la punizione di Vazquez al 79’, mentre Kabasele salva in pieno recupero sul tiro di Vardy a botta sicura. Il match termina quindi 1-1, risultato che porta la Cremonese a 10 punti e l’Udinese a 9.
LE PAGELLE
Vandeputte 6,5 – Dipinge la punizione che Terracciano trasforma nell’1-0 e offre poi a Bonazzoli una palla che solo la traversa riesce a fermare. Piede caldo.
Vardy 6,5 – Si lascia ipnotizzare da Okoye nell’occasione in cui avrebbe potuto segnare il suo primo gol italiano, ma dimostra una grande condizione fisica. Nel finale è Kabasele a negargli la rete. Vispo.
Zaniolo 7 – Nel primo tempo si vede poco, ma in avvio di ripresa si prende la scena con l’inzuccata dell’1-1. Usa bene la testa.
Atta 6,5 – Non lascia il segno con assist o gol, ma è costantemente tra i più attivi in casa Udinese. Continuo.
IL TABELLINO
CREMONESE-UDINESE 1-1
Cremonese (3-5-2): Silvestri 6; Terracciano 7, Baschirotto 5,5, Bianchetti 6; Zerbin 5,5 (16’ st Lordkapianidze 6), Payero 6 (16’ st Barbieri 6), Bondo 6,5, Vandeputte 6,5 (30’ st Sarmiento 6), Pezzella 6; Bonazzoli 6 (30’ st Vazquez 6,5), Vardy 6,5. A disp.: Malovec, Nava, Johnsen, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All.: Nicola
Udinese (3-5-2): Okoye 6; Goglichidze 5,5, Kabasele 6, Solet 5,5; Zanoli 6,5 (42’ st Ehizibue sv), Atta 6,5 (42’ st Miller sv), Karlstrom 5,5, Ekkelenkamp 6 (17’ st Piotrowski 6), Kamara 6; Zaniolo 7 (30’ st Davis 6), Bayo 6 (17’ st Buksa 6). A disp.: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Bravo, Camara, Zemura. All.: Runjaic
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 4’ Terracciano (C), 6’ st Zaniolo (U)
Ammoniti: Zerbin (C), Goglichidze (U), Vandeputte (C), Payero (C), Kabasele (U), Vardy (C)
LE STATISTICHE DI OPTA
La Cremonese è rimasta imbattuta per quattro partite interne consecutive di Serie A (2V, 2N) per la prima volta dalla serie di 10 registrata tra novembre 1995 e marzo 1996 (4V, 6N in quel caso, con Luigi Simoni in panchina).
Con il pareggio contro l’Udinese, la Cremonese (a quota 10 punti – 2V, 4N, 1P) è diventata la squadra neopromossa con il miglior rendimento dopo le prime sette partite stagionali di un singolo torneo di Serie A dal Parma nel 2018/19 (10 - 3V, 1N, 3P con Roberto D'Aversa in panchina).
Nessun giocatore ha fornito più assist da calcio piazzato di Jari Vandeputte nella Serie A 2025/26 (due come Kenan Yildiz e Nico Paz). In particolare, solo Nico Paz (quattro) ha effettuato più passaggi vincenti del belga (tre) tra i centrocampisti in questo torneo.
Nicolò Zaniolo è tornato al gol in Serie A per la prima volta dal 14 dicembre scorso (marcatura con la maglia dell’Atalanta contro il Cagliari in quel caso). Ognuna delle sue ultime nove reti nel torneo è arrivata in trasferta, dopo che sei delle prime sette erano state realizzate in casa.
Contro nessun’altra squadra la Cremonese ha pareggiato più match in Serie A che contro l’Udinese: sette su 10 incontri (1V, 3P), come contro l’Atalanta.
L’Udinese, inoltre, è una delle due squadre contro cui la Cremonese ha pareggiato il maggior numero di gare interne in Serie A: cinque (1V), come contro il Napoli.
Dopo l’1-1 contro il Cagliari, l’Udinese ha pareggiato due partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (tre in quel caso, contro Torino, Hellas Verona e Atalanta).
Filippo Terracciano (due - febbraio 2003) è il difensore più giovane dei maggiori cinque campionati europei in corso ad aver segnato più di un gol.
Quello di Filippo Terracciano al minuto 3:43 contro l'Udinese è il gol più veloce realizzato della Cremonese in Serie A da quello segnato da Cyriel Dessers contro l'Empoli (3:22 - il 14 aprile 2023).
Con la rete di Filippo Terracciano, l'Udinese torna a subire un gol dagli sviluppi di punizione indiretta in Serie A per la prima volta dal 24 febbraio 2024: marcatura di Mattia Bani su assist di Albert Gudmundsson con la maglia del Genoa in quel caso.
Solamente Chelsea, Arsenal, Barcellona e Inter (cinque ciascuna) hanno segnato più gol di testa rispetto alla Cremonese (quattro) nei cinque principali campionati europei in corso.
Alessandro Zanoli torna a servire un assist in Serie A per la prima volta dal 5 aprile 2024, contro il Sassuolo: passaggio vincente per Giulio Maggiore con la maglia della Salernitana; in generale, la sua ultima partecipazione al gol nel torneo risaliva al 4 aprile scorso: marcatura proprio contro l'Udinese. I friulani, inoltre, sono diventati l’unica squadra contro cui il classe 2000 vanta almeno un gol e un assist nel torneo.