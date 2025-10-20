Serie A, Cremonese-Udinese 1-1: Zaniolo risponde a Terracciano

LA PARTITA



Incassato il primo ko in campionato per mano dell’Inter prima della sosta Nazionali, la Cremonese di Davide Nicola riparte dalla sfida dello Zini contro l’Udinese di Kosta Runjaic, reduce invece dal pareggio col Cagliari. L’uomo più atteso in casa grigiorossa è sicuramente Jamie Vardy, schierato titolare per la prima volta nella sua nuova avventura italiana, mentre tra i friulani a spiccare è soprattutto il rientro tra i pali di Okoye, dopo due mesi di squalifica per scommesse. Pronti, via e i padroni di casa si portano subito avanti: è il 4’ quando la punizione calciata da Vandeputte trova il colpo di testa vincente di Terracciano, complice anche una deviazione finale di Kabasele. L’Udinese prova allora a reagire con Atta al 22’, ma il francese sbaglia tutto, mentre Zerbin sfiora il raddoppio in un paio d’occasioni, prima della traversa di Bonazzoli alla mezz’ora. A trovare l’1-1 è allora Zaniolo di testa su assist di Zanoli al 51’, con Okoye bravo a vincere l’uno contro uno con Vardy nove minuti più tardi dalla parte opposta. È invece il palo a respingere la punizione di Vazquez al 79’, mentre Kabasele salva in pieno recupero sul tiro di Vardy a botta sicura. Il match termina quindi 1-1, risultato che porta la Cremonese a 10 punti e l’Udinese a 9.



LE PAGELLE



Vandeputte 6,5 – Dipinge la punizione che Terracciano trasforma nell’1-0 e offre poi a Bonazzoli una palla che solo la traversa riesce a fermare. Piede caldo.



Vardy 6,5 – Si lascia ipnotizzare da Okoye nell’occasione in cui avrebbe potuto segnare il suo primo gol italiano, ma dimostra una grande condizione fisica. Nel finale è Kabasele a negargli la rete. Vispo.



Zaniolo 7 – Nel primo tempo si vede poco, ma in avvio di ripresa si prende la scena con l’inzuccata dell’1-1. Usa bene la testa.



Atta 6,5 – Non lascia il segno con assist o gol, ma è costantemente tra i più attivi in casa Udinese. Continuo.



IL TABELLINO



CREMONESE-UDINESE 1-1

Cremonese (3-5-2): Silvestri 6; Terracciano 7, Baschirotto 5,5, Bianchetti 6; Zerbin 5,5 (16’ st Lordkapianidze 6), Payero 6 (16’ st Barbieri 6), Bondo 6,5, Vandeputte 6,5 (30’ st Sarmiento 6), Pezzella 6; Bonazzoli 6 (30’ st Vazquez 6,5), Vardy 6,5. A disp.: Malovec, Nava, Johnsen, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All.: Nicola

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Goglichidze 5,5, Kabasele 6, Solet 5,5; Zanoli 6,5 (42’ st Ehizibue sv), Atta 6,5 (42’ st Miller sv), Karlstrom 5,5, Ekkelenkamp 6 (17’ st Piotrowski 6), Kamara 6; Zaniolo 7 (30’ st Davis 6), Bayo 6 (17’ st Buksa 6). A disp.: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Bravo, Camara, Zemura. All.: Runjaic

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 4’ Terracciano (C), 6’ st Zaniolo (U)

Ammoniti: Zerbin (C), Goglichidze (U), Vandeputte (C), Payero (C), Kabasele (U), Vardy (C)