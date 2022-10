Serie A, Cremonese-Udinese 0-0 e Spezia-Fiorentina 1-2: Sottil frena ancora, Cabral gela Gotti nel finale

SERIE A

Quarta partita di fila senza vincere per i friulani che sbattono sugli uomini di Alvini, i viola ritrovano la vittoria dopo il botta e risposta Milenkovic-Nzola

Serie A: le foto di Spezia-Fiorentina e Cremonese-Udinese





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un pareggio e una vittoria nelle partite delle 15 della dodicesima giornata di Serie A. E’ 0-0 tra Cremonese e Udinese con i friulani che non vincono da quattro partite e scivolano fuori dalla zona Europa, squadra di Alvini sempre ultima in classifica. Trova invece una clamorosa vittoria la Fiorentina in casa dello Spezia, 2-1 grazie al gol nel finale di Cabral dopo il vantaggio di Milenkovic e il pari di Nzola. Italiano beffa la sua ex squadra.

CREMONESE-UDINESE 0-0

LA PARTITA

Un punto ciascuno per Cremonese e Udinese e nessuna delle due squadre esce dalla crisi. Lombardi sempre ultimissimi in classifica, friulani alla quarta partita di fila senza vincere e fuori dalla zona Europa. Pronti via e l’Udinese sfiora il vantaggio in tre occasioni nei primi sette minuti: Carnesecchi è bravo due volte su Pereyra, poi è Udogie ad andare vicino al gol. Dopo l’avvio fulminante dei friulani, i padroni di casa provano a reagire e Okereke sfiora due volte il gol sempre di testa al 19’ e 35’. Il match diventa equilibrato, nella ripresa Silvestri è miracoloso su Buonaiuto dopo quattro minuti. Friulani poco incisivi e imprecisi nelle ripartenze con Deulofeu meno ispirato del solito, proprio il catalano si mangia letteralmente il gol vittoria a trenta secondi dalla fine e Alvini tira un bel sospiro di sollievo.

IL TABELLINO

CREMONESE-UDINESE 0-0

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Bianchetti 6, Locoshvili 6 (40’ st Vasquez sv), Aiwu 5,5; Sernicola 6,5, Meitè 5,5 (21’ st Escalante sv) , Ascacibar 6, Valeri 5,5 (21’ st Quagliata sv); Pickel 6; Okereke 6,5 (40’ st Ciofani sv), Dessers sv (24’ st Buonaiuto 6,5). A disp.: Saro, Sarr, Afena-Gyan, Baez, Castagnetti, Ghiglione, Hendry, Milanese, Tsadjout, Zanimacchia. All. Alvini 6

UDINESE (3-5-2): Silvestri 7; Perez 5,5, Bijol 6, Ebosse 5,5; Pereyra 6,5 (31’ st Makengo sv), Lovric 5,5 (8’ st Samardzic 5,5), Walace 6, Arslan 5,5 (21’ st Ehizibue sv), Udogie 5,5; Succes 5,5 (31’ st Beto), Deulofeu 5,5. A disp.: Padelli, Piana, Abankwah, Ebosele, Jajalo, Nestorovski, Nuytinck. All. Sottil 5,5

Arbitro: Irrati

Marcatori: -

Note: ammonito Meitè

LE STATISTICHE DI CREMONESE-UDINESE

L'Udinese ha mantenuto la porta inviolata in due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta da luglio/agosto 2020.

Tra le squadre di questa Serie A, la Cremonese è quella che attende il successo da più turni (19).

La Cremonese è una delle due squadre (assieme all'Elche) a non avere ancora vinto nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Cristian Buonaiuto (quattro tiri, tre occasioni create) ha partecipato a sette delle 13 conclusioni della sua squadra, più di ogni altro compagno.

L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di campionato, tante quante nelle precedenti sette.

La Cremonese non manteneva la porta inviolata dallo 0-0 contro il Sassuolo del 4 settembre scorso.

Per la prima volta in questo campionato la Cremonese non ha segnato per due partite consecutive.

La Cremonese ha tentato sei conclusioni nel primo tempo e in questo campionato ha fatto meglio solo contro Sampdoria e Spezia (otto) nelle prime frazioni.

L’Udinese ha tentato otto conclusioni nel primo tempo e in questo campionato ha fatto meglio solo contro Verona (13) e Salernitana (nove) nelle prime frazioni.

----------------------------------------------

SPEZIA-FIORENTINA 1-2

LA PARTITA

Vittoria fondamentale della Fiorentina che beffa lo Spezia nel finale e ritrova il successo in campionato dopo quattro partite, liguri nei guai e sempre a un passo dalla zona retrocessione. Nei primi minuti Terracciano salva due volte su Gyasi, è allora la Fiorentina a punire con cinismo al 13’ grazie al colpo di testa di Milenkovic su calcio d’angolo. Passano cinque minuti e il tiro di Jovic finisce sul palo, ancora Terracciano poi respinge il tentativo di Nzola. Poco dopo la mezz’ora spinge ancora lo Spezia e ancora Terracciano salva su Nzola, Gyasi e Agudelo nel giro di sessanta secondi. Al 34’ però il fortino viola cade e Nzola pareggia in mischia. Al 53’ Jovic viene anticipato da Dragowski in uscita, a un quarto d’ora dal termine Terracciano si conferma in stato di grazia su Strelec. Al minuto 81’ Spezia in dieci per l’espulsione di Nikolaou che a centrocampo entra in modo molto pericoloso con i tacchetti sullo stinco di Cabral, Massa va al Var ed estrae il rosso diretto. E’ la svolta della partita, a un minuto dal 90’ Cabral (appena entrato) mette in porta dopo un batti e ribatti nell’area dello Spezia: palla sotto le gambe di Kiwior e Italiano esplode di gioia contro la sua ex squadra.

IL TABELLINO

SPEZIA-FIORENTINA 1-2

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6,5, Ampadu 5,5, Kiwior 5, Nikolaou 6, Holm 5,5 (28’ st Strelec 6), Ekdal 6, Bourabia 6, Agudelo 6,5, Reca 5 (15’ st Amian sv), Gyasi 6 (34’ Hristov sv), Nzola 6,5. A disp.: Zoet, Zovko, Sala, Verde, Beck, Ferrer, Ellertsson, Caldara, Maldini, Sher, Nguiamba, Strelec, Balde. All. Gotti 5,5

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 7,5, Dodò 5,5 (33’ st Terzic sv), Milenkovic 6,5, Martinez Quarta 6, Biraghi 6, Bonaventura 5,5 (18’ st Saponara sv), Amrabat 5 (1’ st Duncan 6,5), Mandragora 5,5, Ikonè 6,5 (47’ st Maleh sv), Jovic 5,5 (32’ st Cabral 7), Kouamè 6. A disp.: Cerofolini, Gollini, Ranieri, Venuti, Zurkowski, Bianco, Barak, Igor. All. Italiano 6

Arbitro: Massa

Marcatori: pt 13’ Milenkovic (F), 34’ Nzola (S), st 44' Cabral (F)

Note: ammoniti Nikolaou, Ikonè, Amrabat, Gyasi, Ekdal, Amian, Maleh, Nzola. Espulso Nikolaou



LE STATISTICHE DI SPEZIA-FIORENTINA

La Fiorentina ritrova il successo in trasferta in Serie A che mancava dallo scorso 10 aprile (3-2 v Napoli) - interrotta una serie di otto gare fuori casa senza successi.

Prima sconfitta interna in questo campionato per lo Spezia, che non perdeva in casa in Serie A dal 22 maggio scorso (0-3 v Napoli).

Quello di Milenkovic è stato il sesto gol subito dallo Spezia nel primo quarto d'ora di partita, più di qualsiasi altra squadra nella Serie A in corso.

Cristiano Biraghi è diventato il terzo difensore ad aver servito almeno un assist in tutte le ultime sette stagioni di Serie A, dopo Alex Sandro e Davide Calabria.

Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in questo campionato, MBala Nzola è l'unico ad averli realizzati tutti in partite interne (5/5).

Il 62% dei gol di Nikola Milenkovic in Serie A è arrivato in seguito a un calcio d'angolo (otto sui 13 totali).

Per la prima volta in Serie A, Arthur Cabral ha trovato il gol per due presenze consecutive (oggi e contro l'Inter).

In nove presenze di questo campionato, Cabral ha eguagliato il numero di reti realizzate nelle 14 gare disputate nella scorsa Serie A (due marcature).

100ª presenza in Serie A per Christian Kouamé, 51 delle quali disputate con la maglia della Fiorentina.

Dimitrios Nikolaou ha giocato oggi la sua 50ª partita con la maglia dello Spezia tra tutte le competizioni, ricevendo il suo primo cartellino rosso con i liguri.