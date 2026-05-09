Ufficiale, Bonny cambia nazionalità: giocherà i Mondiali con la Costa d'Avorio
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Ange-Yoan Bonny giocherà i Mondiali 2026 con la maglia della Costa d'Avorio, nazione d'origine dei genitori. L'attaccante dell'Inter, nato in Francia e cresciuto nelle nazionali giovanili francesi fino all'Under 21, ora è a tutti gli effetti cittadino ivoriano dopo la cerimonia avvenuta nel consolato di Milano.
La Fifa ha confermato il cambio di nazionale e Bonny sarà convocabile dal Ct Emerse Faé già dalle prossime gare, a partire dai Mondiali che si giocheranno tra giugno e luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. La Costa d'Avorio affronterà Ecuador, Tunisia e Svezia nel girone E.