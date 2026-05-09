Cremonese, Giampaolo: "Ultima chiamata, esiste solo vincere"

Vincere per continuare a sperare. Alla vigilia della sfida contro il Pisa, Marco Giampaolo non usa giri di parole: "È un'ultima chiamata". Il tecnico grigiorosso chiede alla squadra una risposta che vada oltre i punti in classifica, puntando soprattutto su carattere, orgoglio e capacità di reagire alle difficoltà. "Queste partite valgono più dei tre punti perché dentro ci sono resilienza, ferocia e ribellione alla classifica. Ho detto ai ragazzi che esiste solo una strada: vincere". Giampaolo ha sottolineato come il momento richieda soprattutto presenza mentale e senso di appartenenza: "O lotti o ti lasci morire. Non si gioca solo per sé stessi, ma anche per la maglia e per i tifosi". Nessuna bocciatura individuale dopo la sconfitta con la Lazio, ma la volontà di capire chi saprà rispondere presente sotto pressione: "Vado alla ricerca dello spessore dell'uomo". Sul piano tattico il tecnico non si sbilancia, ribadendo che "il modulo da solo non vale niente", mentre conferma dal primo minuto Vardy. Possibili anche gli impieghi di Collocolo e Thorsby, entrambi convocati. Infine un passaggio sul sostegno dei tifosi, che saranno ancora al fianco della squadra nonostante le contestazioni delle ultime settimane: "Domani c'è un appello e noi siamo chiamati a rispondere negli atteggiamenti, nella capacità di essere resilienti. Il discorso va oltre i tre punti".