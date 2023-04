Serie A, Bologna-Udinese 3-0: Motta strapazza Sottil al Dall'Ara

BOLOGNA-UDINESE 3-0

I rossoblù di Thiago Motta dominano al Dall'Ara con tre reti segnate dalla distanza con Posch, Moro e Barrow

La fotogallery di Bologna-Udinese





























© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Bologna ha strapazzato 3-0 l'Udinese nella 28a giornata di Serie A. Nell'anticipo dell'ora di pranzo non c'è mai stata storia, merito della squadra di Thiago Motta già in vantaggio al 3' con un destro dalla distanza di Posch. Al 12' il primo gol italiano di Moro ha portato il Bologna al raddoppio, mentre la reazione dell'Udinese con i tentativi di Beto e Samardzic non ha prodotto effetti. A inizio ripresa è stato invece Barrow a calare il tris che riporta il successo ai rossoblù dopo tre giornate a vuoto.

LA PARTITA

Un grande Bologna per una grande vittoria, l'undicesima in campionato per i rossoblù. Nell'anticipo dell'ora di pranzo al Dall'Ara la squadra di Thiago Motta ha legittimato il sorpasso in classifica sull'Udinese con un perentorio 3-0, tecnicamente indiscutibile per quanto visto in campo. Di Posch e Moro nel primo tempo, più Barrow a inizio ripresa le reti che hanno interrotto la striscia positiva della squadra di Sottil.

Sansone prima punta, Aebischer al posto di Orsolini e Bardi tra i pali al posto dell'influenzato Skorupski da una parte; Ebosele, Zeegelaar e Thauvin in luogo di Success dall'altra. Motta e Sottil hanno dovuto fare i conti con qualche forfait dell'ultimo momento, ma l'allenatore italo-brasiliano ha saputo trovare nel gioco la chiave per portare a casa la partita, dominata per larghi tratti e condotta sempre con il pensiero rivolto all'attacco. Certo il gol di Posch al terzo minuto ha fatto il suo per mettere sui binari perfetti per i rossoblù la sfida, ma se il siluro sotto la traversa dell'austriaco che ha sorpreso Silvestri è stata una perla quasi inedita (per modalità), il modo in cui è arrivato è stato frutto di un atteggiamento e un'idea offensiva chiara fin dalle prime battute.

La pressione continua al limite dell'area dell'Udinese ha mandato in confusione un reparto arretrato friulano sicuramente poco collaudato, ma impreparato nell'affrontare un ritmo da subito elevato: il raddoppio di Moro già al 12' ha fatto il resto con un sinistro dal limite dell'area che si è infilato nell'angolino sul primo palo. Passata la sfuriata che ha prodotto il doppio svantaggio, l'Udinese prima dell'intervallo ha saputo reagire ma le occasioni create da Beto e compagni non hanno fruttato il gol che avrebbe riaperto la contesa.

Il gol di Barrow (che non segnava da metà ottobre) subito a inizio ripresa dopo un'azione sulla sinistra portata avanti da Kyriakopoulos e apparecchiata da Moro al limite non solo ha portato il risultato sul 3-0, ma ha di fatto anticipato di quaranta minuti abbondanti la fine dei giochi. Le modifiche tattiche ipotizzate da Sottil all'intervallo con Nestorovski inserito al posto di Ebosele non hanno più trovato il supporto della voglia di una rimonta epica, per meriti indubbi di un Bologna più coperto con i cambi voluti da Motta. I rossoblù, tre gol con quattro tiri nello specchio, si confermano una squadra tosta da affrontare al Dall'Ara e capace di mantenere acceso il lumicino che parla di Europa in classifica.

LE PAGELLE

Posch 7 - Impiega meno di tre minuti per sbloccare il match e indirizzarlo, ma lo fa con un pezzo nuovo del repertorio: un siluro di destro dalla distanza che manda al bar Silvestri. Sempre in pressione offensiva, perde pochi duelli cercando sempre l'anticipo.

Moro 7,5 - Dominante in mezzo al campo. Tecnicamente in giornata perfetta, trova il primo gol in rossoblù con una bella giocata dal limite dell'area, poi fornisce l'assist che sblocca Barrow. Gli riesce tutto.

Barrow 7 - Si sblocca a quasi sei mesi dall'ultimo gol in Serie A (era il 16 ottobre) e lo fa con un bel destro all'angolino dal limite. Nel primo tempo ha consegnato l'assist a Posch e si è reso protagonista, di nuovo da sinistra, di giocate di qualità sulla trequarti sfiorando anche la doppietta.

Bijol 4,5 - Non la vede praticamente mai e fin dai primi minuti è in difficoltà, con tanto di ammonizione. Sansone non gli dà punti di riferimento e al resto pensa l'emergenza difensiva dei friulani con distanze non mantenute e confusione.

Beto 6 - Ci prova in tutti i modi, battaglia su ogni pallone e prova a trovare il gol che riapre la partita senza riuscirci. Ma almeno ci prova.

Thauvin 5 - L'influenza di Success gli consegna una maglia da titolare al fianco di Beto, ma del suo talento ha lasciato intravedere poco, quasi nulla.

IL TABELLINO

BOLOGNA-UDINESE 3-0

Bologna (4-2-3-1): Bardi 6; Posch 7 (25' st De Silvestri 6), Soumaoro 6,5, Lucumì 6, Kyriakopoulos 6,5; Schouten 6,5, Moro 7,5 (25' st Medel 6); Aebischer 6 (12' st Orsolini 6), Ferguson 6 (12' st Dominguez 6), Barrow 7 (12' st Soriano 6); Sansone 6,5. A disp.: Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, Pyythia, Zirkzee. All.: Motta 7.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 5; Ebosele 5 (1' st Nestorovski 5,5), Bijol 4,5, Zeegelaar 5,5; Ehizibue 5, Pereyra 5, Lovric 5,5 (41' st Abankwah sv), Samardzic 5,5 (28' st Arslan 6), Udogie 5,5 (28' st Masina 6); Thauvin 5 (28' st Pafundi 6); Beto 6. A disp.: Padelli, Piana, Buta, Guessand. All.: Sottil 5.

Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 3' Posch, 12' Moro, 4' st Barrow

Ammoniti: Lucumì (B); Bijol (U)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Da quando Thiago Motta allena il Bologna, gli emiliani hanno vinto 10 delle 22 partite giocate in Serie A: solo Napoli, Juventus, Lazio e Inter hanno fatto meglio nel periodo.

Era da febbraio 2012 – con Pioli in panchina – che il Bologna non chiudeva tre match in casa di fila senza subire gol.

Era da febbraio 2022 contro il Verona (4-0 in quel caso) che l’Udinese non perdeva un match di Serie A con almeno tre gol di scarto.

Solo tre volte in questo campionato l’Udinese ha perso un match andando al tiro almeno 15 volte: due di queste contro il Bologna, all’andata e oggi.

Nessun difensore ha segnato piú gol di Posch in questa Serie A: cinque (come Carlos Augusto), di cui due all’Udinese.

Stefan Posch ha segnato quattro gol nel 2023 in Serie A, più di qualsiasi difensore da inizio anno nei maggiori cinque campionati europei.

Era dal 31 ottobre 2020 contro il Cagliari (Soriano e Barrow) che il Bologna non segnava due gol da fuori area nello stesso match di Serie A.

Per la seconda volta in carriera (l’altra il 3 ottobre 2021 contro la Lazio) Musa Barrow ha fornito due assist nello stesso match di Serie A.

Questa è la terza volta che Barrow partecipa a tre gol nello stesso match di Serie A: le altre contro la Lazio a ottobre 2021 e contro la Roma a febbraio 2020.

Dopo 168 giorni Musa Barrow ha ritrovato il gol in Serie A: non ci riusciva dal 16 febbraio 2022 contro il Napoli.

Era da febbraio 2021 contro il Benevento che il Bologna non trovava un gol in Serie A nei primi 3 minuti di gioco.

Era dal 26 luglio 2020 contro il Lecce che il Bologna non riusciva a segnare due reti nel primo quarto d’ora di gioco di un match di Serie A.

L’Udinese ha subito 11 gol nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato, record negativo della Serie A in corso.

Jerdy Schouten ha raggiunto oggi le 100 presenze in tutte le competizioni con la magia del Bologna.

Nicolas Dominguez ha raggiunto oggi le 100 presenze in tutte le competizioni con la magia del Bologna.

Nikola Moro ha partecipato a quattro gol in Serie A: tre di questi (assist all’andata e sia gol che assist oggi) contro l’Udinese.