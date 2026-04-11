LE PAGELLE DI ATALANTA-JUVENTUS

La forza di Holm e il cervello di Locatelli sono da 7, Carnesecchi combina un pasticcio da 5

Tra i nerazzurri De Ketelaere scatenato soprattutto nella ripresa ma non basta, Boga da centravanti fatica un tempo e poi la risolve 

di Enzo Palladini
11 Apr 2026 - 22:42
© Getty Images

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ATALANTA 

Carnesecchi 5 - In un primo tempo senza bisogno di miracoli, mette in mostra alla fine la specialità della casa, uscita bassa a bloccare Kalulu. Al contrario, apre la ripresa con un'uscita clamorosamente a vuoto che regala l'1-0 a Boga. 

Scalvini 6,5 - Quando il pallone sale sopra una certa quota, è praticamente sempre suo, anche in area avversaria (palo dopo otto minuti) e sempre direzionato bene. 

Djimsiti 6 - Continua a essere il perno difensivo di questa squadra, chiunque sia l'allenatore. Sempre attentissimo, va anche vicino al gol dopo che la sua squadra è andata in svantaggio. 

Kolasinac 6 - I suoi muscoli fanno sempre comodo, anche quando gli avversari non sono altrettanto fisicati. 

Dal 27' st Ahanor 6 - Non si limita a svolgere il suo lavoro da difensore, partecipa anche alla fase costruttiva. 

Zappacosta 6 - È come certe automobili di una volta, che macinavano 300.000 chilometri con la manutenzione ordinaria. Non si ferma mai su quella fascia destra. 

Dal 41' st Bellanova sv. 

De Roon 6 - Il compagno di reparto che ogni centrocampista vorrebbe avere. Sa prevedere i pericoli in anticipo e altrettanto in anticipo li sa sventare. 

Dal 27' st Pasalic 5,5 - Nel momento di massima frenesia all'inseguimento del pari, non riesce a dare qualcosa in più. 

Ederson 6,5 - Basta tenergli gli occhi addosso qualche minuto per capire come mai le grandi squadre siano disposte a grossi sacrifici per prenderlo. Non si ferma mai e sbaglia pochissimo. 

Bernasconi 6 - Lo conosciamo soprattutto come un esterno che partecipa moltissimo al gioco offensivo, in questo caso ha dimostrato che sa rendersi utile anche in fase difensiva. 

De Ketelaere 6,5 - Sempre con quell'andatura che sembra lenta, ma che con il pallone tra i piedi diventa improvvisamente svelta. Sfrutta anche la sua statura, sfiorando il gol di testa a fine primo tempo. Aumenta i giri nell'ultima mezz'ora. 

Zalewski 5,5 - Un ottimo inizio, con un'incursione da sinistra e diagonale fuori, poi qualche altra buona giocata prima che gli avversari gli prendano le misure. Lì finisce effettivamente la sua partita. Troppo presto. 

Dal 10' st Raspadori 6 - Subito nel vivo del gioco, va a mettere in difficoltà la difesa avversaria con i suoi continui spostamenti. 

Krstovic 6 - Pur girando spesso al largo dell'area e con le spalle alla porta, chiude il primo tempo sfiorando un gol in rovesciata. Prestazione gladiatoria, al solito. 

Dal 27' st Scamacca 5,5 - Non sempre le sue scelte sono giuste, ma nei suoi venti minuti c'è troppa frenesia. 

Allenatore Palladino 6 - Il primo tempo quasi dominato significa che la partita era stata preparata nel modo giusto, poi nel calcio ci sono gli episodi. 

JUVENTUS 

Di Gregorio 6,5 - Dopo un tempo di lavoro non complicato, compie un mezzo miracolo su un colpo di testa ravvicinato di Djimsiti. 

Kalulu 6 - Alla dormita iniziale (palo di Scalvini) reagisce con alcune uscite di potenza dalla propria area, che mettono in qualche difficoltà la fascia sinistra dell'Atalanta. 

Bremer 6,5 - Probabilmente trova in Krstovic l'avversario ideale per caratteristiche. Lo tiene senza grandi patemi, costringendolo a giocare solo palloni sporchi. 

Kelly 6 - Un difensore di cui si parla poco ma che fa sempre la sua figura, anche per l'eleganza con cui lancia le ripartenze. 

Holm 7 - Se qualcuno gli sbatte contro si fa male, è una parete di roccia. Forse per questo lo puntano raramente e lui presidia bene la zona. Talmente bene che alla prima vera incursione produce il cross da cui nasce l'1-0 di Boga. Poi ci prova ancora ma Thuram sbaglia la conclusione. 

Dal 25' st Gatti 6 - Entra nel momento in cui serve difendere usando la forza e quella non gli manca. 

Locatelli 7 - In mezzo al campo la gioca quasi sempre lui, a volte con lucidità e a volte ricercando semplicemente il giro palla. Però è sempre attento e presente. Molto importante nella seconda parte della gara, quando il suo ragionamento in mezzo aiuta parecchio le due fasi della squadra. 

Thuram 5,5 - Una di quelle serate in cui non sa bene quali siano i suoi compiti reali, anche perché limitato dagli avversari. Quando gli capita un rigore in movimento, lo tira molto alto.  

Dal 25' st Koopmeiners 5 - Entra, si prende i suoi fischi scontati, non lascia segni tangibili sulla partita. 

Cambiaso 5,5 - Posizione ibrida tra quarto difensore e quarto centrocampista che in realtà rende un po' oscura la sua prestazione. 

Dal 34' st Kostic sv. 

Conceiçao 6 - Molto limitato nelle sue giocate caratteristiche, preso in mezzo da Bernasconi e Kolasinac. Prova a staccarsi dalla linea laterale, ma gli spazi sono quello che sono. Nel secondo tempo cambia tutto e da una sua iniziativa in tandem con Kalulu arriva l'1-0 per la Juve. 

Dal 34' st Miretti sv. 

Yildiz 5,5 - Avere un giocatore così e non saperlo innescare è un peccato mortale, pur considerando che ha come avversario diretto Scalvini. Quando ne ha la possibilità (la prima dopo mezz'ora) crea qualcosa di buono. Non abbaastanza, anche perché non sta benissimo e si vede. 

Dal 13' st David 6 - Forse la panchina gli ha fatto bene, perché pur senza prodezze evidenti lavora bene diversi palloni. 

Boga 6,5 - Viene schierato centravanti quasi per disperazione dopo le ultime prestazioni di David. Il primo segnale vero arriva a fine primo tempo, imbucata geniale per Kalulu e occasione importante. Poi all'inizio del secondo tempo arriva il gol dell'1-0, conclusione da centravanti vero. 

Allenatore Spalletti 6,5 - Le sue urla e i suoi richiami tengono sveglia la squadra, le sue correzìoni in corsa si rivelano azzeccate. 

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