Serie A, Atalanta-Bologna 4-1: poker in 15', Ilicic-Zapata fanno volare la Dea

04/04/2019

Ilicic 8,5 - Quando imbrocca partite del genere viene da domandarsi da quale pianeta provenga. Due gol in cinque minuti, due perle una di destro e una di sinistro. Quindi un assist. Fosse sempre così sarebbe un giocatore da Champions eccome. Hateboer 7,5 - Dicevano che sulla destra era bravo, ma che Conti segnava di più. E l'olandese, con la sua faccia da bravo ragazzo, timbra il quinto centro stagionale. Zapata 7 - La copertina di serata la prende Ilicic, ma lui trova il gol numero 20 in campionato con tecnica e muscoli. Peccato per il giallo, che gli farà perdere il confronto diretto con Icardi e con l'Inter. Orsolini 6,5 - Unico a non naugrafare nel Bologna scoraggiato di stasera, punisce la sua ex squadra con una prodezza da fermo. G. Gonzalez 5 - Potrebbe lasciare l'Italia per trasferirsi in MLS, lo fa con una prova da dimenticare: cercare di battere Zapata con il fisico è una missione impossibile.

L'Atalanta ha vinto tutte le ultime sette partite in Serie A contro il Bologna con un risultato aggregato di 15-4 nel parziale. Josip Ilicic ha segnato due gol nei primi cinque minuti di gioco: l'ultimo giocatore a riuscirci in un match di Serie A era stato Marco Di Vaio in Udinese-Parma del dicembre 2001. L'Atalanta ha segnato quattro reti nei primi 15 minuti di gioco: l'ultima squadra a riuscirci in un match di Serie A era stata la Juventus nel marzo 1932 contro la Roma. L'Atalanta ha segnato almeno quattro gol nel primo tempo di un match di Serie A per la sesta volta, l'ultima nel gennaio 2001 contro l'Udinese. Mai ci era riusciti nei primi 15 minuti di gioco. Solo una volta nella propria storia in Serie A il Bologna ha incassato più di quattro gol nel primo tempo: contro la Sampdoria nel giugno 1951 (cinque). Per la prima volta in carriera Josip Ilicic è andato in doppia cifra per due stagioni consecutive in Serie A. Il Bologna è la sua vittima preferita nel massimo campionato (sette gol). Josip Ilicic ha preso parte attiva a sei gol dell'Atalanta nelle ultime cinque partite in Serie A (quattro gol, due assist). Tra i difensori, solo Kenny Lala (13) e Joshua Kimmich (12) hanno preso parte attiva a più gol di Hans Hateboer (nove, cinque gol e quattro assist) nei cinque maggiori campionati europei. Riccardo Orsolini ha preso parte attiva a quattro gol nelle ultime quattro partite di Serie A da titolare con la maglia del Bologna (due reti, due assist). L’Atalanta è il miglior attacco di questa Serie A con 64 gol, ben 10 reti in più rispetto a quello che era il proprio precedente record in Serie A dopo 30 giornate (54 reti nel 1949/50).

LA PARTITA

Il Milan e la Champions League a un punto, la Juventus superata per quanto riguarda l'attacco più forte del campionato (i numeri dicono 64 a 62) e una vera e propria sinfonia di un quarto d'ora, per iniziare la partita che autorizza i sogni più dolci. Questa la serata di una straordinaria Atalanta, che travolgendo il Bologna manda un messaggio chiaro a chi punta al quarto posto: tenete d'occhio la scatenata banda di mister Gasperini. La sinfonia orobica comincia al 2' e l'onore del primo violino capita a Gosens, che sfonda a sinistra e si conquista un corner dopo che il suo traversone aveva messo in apprensione il Bologna. Ma è solo l'inizio: al 4', con la Dea tutta in avanti, Mancini indossa i panni del rifinitore e serve Ilicic, che corre in orizzontale sulla linea dell'area e libera una sinistro al fulmicotone che porta subito in vantaggio l'Atalanta. Passano appena due minuti e lo sloveno concede il bis, stavolta facendo tutto da solo sul passaggio di De Roon: doppio passo, palla sul destro e saetta che bacia il palo per poi terminare alle spalle di Skorupski. Il Bologna non riesce in alcun modo a reagire e al 9' prende il terzo: tutto parte ancora da Ilicic, che questa volta premia l'inserimento di Hateboer e gli permette di trovare il gran diagonale del 3-0. Ma non è affatto finita, perché al 15' Freuler lancia Zapata a sinistra: il colombiano corre verso la porta, respinge Gonzalez come un fuscello e cala il poker: per lui è il gol numero 20 in campionato, uno più di CR7.

Di fatto il senso della partita finisce qui, con il Bologna che ci mette qualche minuto a realizzare cosa gli sia piovuto addosso nel primo quarto d'ora di Bergamo (dove oltretutto diluvia davvero) e l'Atalanta che diverte e si diverte. Ispiratissimo in particolare Ilicic, che si concede anche uno scorpione e una ruleta: sul 4-0 si può. Ma la partita continua e il Bologna prova a reagire, in particolare con Falcinelli e Orsolini. Quando i nerazzurri decidono di attaccare, però, fanno paura anche sul 4-0: a sfiorare la manita sono Gomez e il solito Ilicic, ma a far trattenere il fiato all'Atleti Azzurri d'Italia è De Roon, che al 42' approfitta di un'uscita alla disperata di Skorupski su Ilicic e tenta il tiro dalla linea di centrocampo: la palla è larga di appena un metro.

Troppa Atalanta nel primo tempo, e Gasperini inizia a pensare all'Inter: Gomez (già dall'inizio della ripresa) e poi Ilicic lasciano il posto a Pasalic e Barrow. Sono infatti entrambi diffidati, ed è sempre una buona idea evitare sorprese. Come quella che confeziona al 54' Orsolini, che in parte si vendica per il poco spazio trovato nell'EuroDea del Gasp e piazza in rete una punizione da posizione impossibile, aiutato anche dall'intervento non certo perfetto di Gollini. All'ora di gioco arriva quindi una doppia, brutta notizia per la Dea: a Zapata viene annullato il gol del 5-1 per fallo di mano, ma soprattutto il centravanti rimedia il giallo che lo costringerà a saltare l'Inter. Poi il colombiano cerca il gol che lo porterebbe in cima alla classifica marcatori, e Barrow quello che gli restituirebbe lo spazio perduto rispetto a fine anno. Ma finisce così, e per stasera basta. Soprattutto al Bologna, che con i blitz di Spal e Empoli si ritrova nuovamente terzultimo in classifica.