Seconda sosta, un anno dopo: ecco chi sale e chi scende al Fantacalcio

Sul centrocampo c'è parecchio da dire. Bologna e Fiorentina stanno regalando diverse gioie in questo reparto. Tra i rossoblu, Jens Odgaard ha messo a segno due gol in cinque partite giocate. Uno score nettamente in crescita rispetto al 2024, quando era fermo a zero. Impossibile, poi, non citare Riccardo Orsolini con quattro centri in sei giornate. Anche per lui, il miglioramento è evidente: un anno fa, nello stesso periodo, aveva "bussato" una sola volta. Nonostante il periodo complicato, menzione speciale per il viola Mandragora. Titolare fisso, ha già messo a referto due gol.