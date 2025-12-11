Serie B, il pallone invernale è giallo

A partire dalla 16/a giornata della Serie BKT farà il suo esordio sui campi il nuovo KOMBAT Ball 2025/2026 in versione invernale. Il pallone giallo ad alta visibilità, realizzato da Kappa, sarà utilizzato fino alla 22a giornata. Come per la versione classica, la sfera è stata sviluppata secondo elevati standard tecnologici per garantire prestazioni ottimali su ogni tipo di superficie e massima visibilità per pubblico e addetti ai lavori. Si tratta della terza versione del KOMBAT Ball realizzata da Kappa che si aggiunge a quella standard e alla special edition contro la violenza sulle donne, a testimonianza di una partnership, quella fra Lega B e l'azienda torinese, ormai consolidata che prosegue così per il nono anno.