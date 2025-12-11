Finlandia: tifosi bruciano stadio dopo retrocessione VIDEO

La tragedia si è consumata il 7 dicembre 2025 quando le fiamme hanno rapidamente avvolto la tribuna principale in legno danneggiando anche parti del campo in erba artificiale. La polizia locale ha fermato tre minorenni sotto i 15 anni, uno di loro ha ammesso di aver dato fuoco a un oggetto che ha innescato il rogo. Per la legge finlandese chi ha meno di 15 anni non può essere perseguito penalmente, sebbene possa essere ritenuto responsabile per i danni.