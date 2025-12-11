Logo SportMediaset

Calcio

Finlandia: tifosi bruciano stadio dopo retrocessione VIDEO

11 Dic 2025 - 15:36
© Da video

© Da video

L'Fc Haka retrocede e i tifosi danno fuoco allo stadio. Distrutta una delle tribune dell’impianto del club tra i più vincenti del calcio finnico, fermati tre minorenni.

L’FC Haka, fondato nel 1934 e tra i club più vincenti del calcio finlandese con 9 titoli nazionali e 12 coppe di Finlandia, vive uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Dopo una stagione difficile culminata con la retrocessione dalla Veikkausliiga, la massima serie finlandese, il club di Valkeakoski è stato colpito da un altro duro colpo: un incendio doloso ha distrutto una delle tribune dello storico stadio Tehtaan kenttä, impianto da 3200 posti costruito nel 1934.

La tragedia si è consumata il 7 dicembre 2025 quando le fiamme hanno rapidamente avvolto la tribuna principale in legno danneggiando anche parti del campo in erba artificiale. La polizia locale ha fermato tre minorenni sotto i 15 anni, uno di loro ha ammesso di aver dato fuoco a un oggetto che ha innescato il rogo. Per la legge finlandese chi ha meno di 15 anni non può essere perseguito penalmente, sebbene possa essere ritenuto responsabile per i danni.

