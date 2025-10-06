Scudetto e Champions, come sono cambiate le previsioni del Supercomputer dopo 6 giornate

Insieme alla sosta per le nazionali arriva anche l’aggiornamento del "Supercomputer" di Opta, che con un modello matematico calcola le probabilità di vittoria dello scudetto che hanno tutte le squadre, oltre a quelle di qualificarsi per la Champions o l'Europa League. Poche le novità rilevanti rispetto a inizio anno perché l’Inter resta la grande favorita per conquistare lo scudetto (anche se perde qualche punto percentuale) con il Napoli principale antagonista, ma si incendia la lotta Champions visto che il Milan ha scavalcato la Juventus per il quarto e (al momento) ultimo posto valido per la qualificazione.