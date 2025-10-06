Logo SportMediaset
SERIE A

Scudetto e Champions, come sono cambiate le previsioni del Supercomputer dopo 6 giornate

L'aggiornamento di Opta rispetto a inizio anno: l’Inter resta favorita, il Milan supera la Juve

06 Ott 2025 - 17:40

Insieme alla sosta per le nazionali arriva anche l’aggiornamento del "Supercomputer" di Opta, che con un modello matematico calcola le probabilità di vittoria dello scudetto che hanno tutte le squadre, oltre a quelle di qualificarsi per la Champions o l'Europa League. Poche le novità rilevanti rispetto a inizio anno perché l’Inter resta la grande favorita per conquistare lo scudetto (anche se perde qualche punto percentuale) con il Napoli principale antagonista, ma si incendia la lotta Champions visto che il Milan ha scavalcato la Juventus per il quarto e (al momento) ultimo posto valido per la qualificazione.

INTER
A inizio campionato: 35,9% di possibilità di vincere lo scudetto
A oggi: 28,46% di possibilità di vincere lo scudetto
A inizio campionato: 78,5% di possibilità di qualificarsi in Champions
A oggi: 77,03% di possibilità di qualificarsi in Champions

NAPOLI
A inizio campionato: 13,7% di possibilità di vincere lo scudetto
A oggi: 24,71% di possibilità di vincere lo scudetto
A inizio campionato: 52,9% di possibilità di qualificarsi in Champions
A oggi: 72,40% di possibilità di qualificarsi in Champions

ROMA
A inizio campionato: 9,9% di possibilità di vincere lo scudetto
A oggi: 17,41% di possibilità di vincere lo scudetto
A inizio campionato: 45,9% di possibilità di qualificarsi in Champions
A oggi: 65,66% di possibilità di qualificarsi in Champions League

MILAN
A inizio campionato: 6,7% di possibilità di vincere lo scudetto
A oggi: 11,51% di possibilità di vincere lo scudetto
A inizio campionato: 36,7% di possibilità di qualificarsi in Champions
A oggi: 55,29% di possibilità di qualificarsi in Champions

JUVENTUS
A inizio campionato: 8,2% di possibilità di vincere lo scudetto
A oggi: 7,83% di possibilità di vincere lo scudetto
A inizio anno: 39,7% di possibilità di qualificarsi in Champions
A oggi: 46,99% di possibilità di qualificarsi in Champions

ATALANTA
A inizio campionato: 12,8% di possibilità di vincere lo scudetto
A oggi: 7,28% di possibilità di vincere lo scudetto
A inizio campionato: 52% di possibilità di qualificarsi in Champions
A oggi: 44,18% di possibilità di qualificarsi in Champions
 

