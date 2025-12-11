Serie A, Jamie Vardy è il giocatore del mese di novembre

“Jamie Vardy è davvero un giocatore d’altri tempi - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -, uno di quei talenti che con la loro storia, le loro imprese e lo spirito indomito con cui vivono ogni partita esprimono al meglio il romanticismo del calcio. Il suo arrivo alla Cremonese, abile a cogliere l’occasione quest’estate, è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i tifosi della Serie A e Vardy sta ricambiando con prestazioni di altissimo livello, leadership innata e gol importanti, frutto della cattiveria agonistica e delle capacità balistiche che l’hanno sempre contraddistinto”.