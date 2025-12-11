Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie A, Jamie Vardy è il giocatore del mese di novembre

11 Dic 2025 - 15:18
© italyphotopress

© italyphotopress

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Cremonese Jamie Vardy. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Jamie Vardy, che ha superato campioni del calibro di Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Neres (Napoli), Ostigard (Genoa), Zaniolo (Udinese).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10ª alla 13ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“Jamie Vardy è davvero un giocatore d’altri tempi - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -, uno di quei talenti che con la loro storia, le loro imprese e lo spirito indomito con cui vivono ogni partita esprimono al meglio il romanticismo del calcio. Il suo arrivo alla Cremonese, abile a cogliere l’occasione quest’estate, è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i tifosi della Serie A e Vardy sta ricambiando con prestazioni di altissimo livello, leadership innata e gol importanti, frutto della cattiveria agonistica e delle capacità balistiche che l’hanno sempre contraddistinto”.

Ultimi video

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:50
Fiorentina- Dinamo Kiev

Fiorentina- Dinamo Kiev

01:58
Roma e Bologna in Europa

Roma e Bologna in Europa

02:15
Un Mourinho a tutto campo

Un Mourinho a tutto campo

02:16
Napoli mai in partita

Napoli mai in partita

02:32
Metamorfosi Juventus

Metamorfosi Juventus

00:50
MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

03:05
DICH MOURINHO SU JUVE DICH

Mou: "Rapporto speciale con McTominay". E sulla Juve...

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

01:01
CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:36
Finlandia: tifosi bruciano stadio dopo retrocessione VIDEO
15:20
Serie B, il pallone invernale è giallo
15:18
Serie A, Jamie Vardy è il giocatore del mese di novembre
14:31
Guardiola pazzo di Rodrygo: "Gli ho detto che è fortissimo"
13:25
Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: almeno un mese di stop