Euro 2032, Manfredi: "Lavori approvati, presto candidatura stadio Maradona"

Manfredi sottolinea che sullo stadio Maradona "abbiamo finalmente anche il sostegno della Regione", e aggiunge: "La collaborazione tra istituzioni locali e nazionali ci permette di programmare, finanziare e realizzare interventi di lungo periodo, nell'interesse esclusivo dei cittadini e dei tifosi. Napoli merita uno stadio all'altezza della sua storia, dei suoi tifosi e del suo futuro di città sempre più moderna", conclude il sindaco di Napoli.