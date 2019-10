San Siro, terza ipotesi: salvare una parte dell'attuale stadio

SERIE A

Al momento lo studio Manica e Sportium prevede di lasciare il campo di calcio attuale aperto a tutti mentre Populous vorrebbe racchiudere ricordi e cimeli in un museo sotterraneo, la nuova proposta - racconta il Corriere della Sera - invece conserverebbe il "guscio" del secondo anello per costruire dentro il distretto commerciale oppure San Siro potrebbe diventare uno stadio dove giocare le partite della Primavera e delle squadre femminili.

Intanto prosegue il sondaggio proposto da Inter e Milan su www.nuovostadiomilano.com, le società fanno sapere di avere superato il milione di risposte con circa 40.000 utenti unici e oltre 68.000 suggerimenti raccolti. Delle oltre 40 domande proposte, vengono rese note solo due tendenze: se San Siro fosse ristrutturato, nel frattempo i cittadini non vorrebbero viaggiare per 100km per andare in stadi più piccoli, Inoltre un nuovo stadio, sempre secondo le risposte al sondaggio, riqualificherebbe l'intera zona.