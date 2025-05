Sabato fondamentale in Serie A per lo scudetto e la salvezza: il programma

Il Napoli va in trasferta a Lecce per una sfida piena di significati per entrambi i club. I partenopei in piena battaglia per lo scudetto arrivano in Puglia per trovare altri 3 punti nella rincorsa al quarto titolo forti del vantaggio di 3 punti sull'Inter. Conte deve far fronte all'assenza di Buongiorno, uscito nell'ultima sfida con il Torino. Il difensore ha rimediato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra che lo terrà fuori per questo finale di stagione. Al posto dell'ex Torino è favorito Rafa Marin. Salendo a centrocampo anche Anguissa è uscito malconcio dalla sfida con i granata dopo aver rimediato una botta all'anca. Non sembra essere in pericolo la presenza da titolare del camerunense nella mediana degli azzurri insieme all'inamovibile McTominay. Lo scozzese vuole continuare la striscia di 5 gol nelle ultime 3 giornate di campionato. In attacco l'altro punto fermo rimane Romelu Lukaku, che dovrebbe essere affiancato ai lati da Politano e Spinazzola, in posizione avanzata, ancora preferito a Raspadori nel ruolo di sostituto dell'infortunato Neres. Dall'altra parte i salentini tornano a giocare in casa per la prima volta senza il fisioterapista Graziano Fiorita, scomparso tragicamente nel ritiro della squadra prima di Atalanta-Lecce. La partita di Bergamo è stata preceduta dalle polemiche per l'ulteriore rinvio richiesto dai pugliesi ancora sotto shock per la perdita dello storico membro dello staff. La formazione di Giampaolo è scesa in campo al Gewiss Stadium con la maglia totalmente bianca e una scritta emblematica: "Nessun valore, nessun colore". I giallorossi cercheranno di omaggiare Graziano Fiorita provando a raccogliere punti fondamentali nella corsa alla salvezza.