Roma-Inter per la vetta, l'esordio di Palladino e un possibile record: i temi del sabato di Serie A

Dopo le vittorie in casa di Parma e Atalanta, il Cagliari di Pisacane ci riproverà lontano dalla Sardegna, sul difficile campo dell'Udinese. Partenza sprint per i rossoblu, che una settimana fa hanno espugnato anche la New Balance Arena di Bergamo e al momento sono a quota 9 punti, quinti davanti anche a Milan e Juve. Occhi su Daniel Maldini, match winner della serata lombarda e poi al centro del caso legato all'incidente in auto e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il talento ex Milan e Lazio, chiamato da Mancini per le gare di Nations League, potrebbe partire dalla panchina anche per un colpo subito nell'allenamento di venerdì.