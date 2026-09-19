Roma-Inter per la vetta, l'esordio di Palladino e un possibile record: i temi del sabato di Serie A
Dopo il primo successo del Monza, la 5ª giornata oggi regala quattro sfide interessanti: dalla striscia di gare senza 0-0 da tenere aperta al big match dell'Olimpico. Lazio a Venezia per restare imbattuta
Quattro partite, un big match tra due capolista a punteggio pieno e la Lazio di Gattuso che chiuderà la serata a Venezia provando a restare imbattuta. E c'è anche un record da battere che riguarda i gol e gli 0-0 ormai rarissimi. L'ultimo sabato di Serie A prima della lunga sosta per le nazionali regala decine di temi interessanti per questo campionato che sembra davvero rigenerato, tra nuove indicazioni arbitrali che migliorano il gioco e talenti inediti, tra cui quelli convocati venerdì per l'Italia di Roberto Mancini.
Roma-Inter per la vetta, primo big match all'Olimpico
È senza dubbio la gara più attesa della giornata, ma probabilmente anche di tutto l'inizio di stagione fin qui. Roma-Inter all'Olimpico (ore 18) è sfida per il primato tra le due capolista fin qui a punteggio pieno: 12 su 12 in 4 turni di Serie A. Tra le altre cose, sarà sfida anche tra il miglior attacco del campionato (Inter a quota 13) e la miglior difesa (Roma con appena un gol subito): QUI TUTTE LE STATISTICHE.
Gasperini non vince da 17 gare contro l'Inter - 12 sconfitte e 5 pareggi - squadra che tra l'altro ha allenato, per appena 3 gare, tra il luglio e il settembre 2011. Anche Chivu è un ex, però da calciatore: 4 anni da difensore della Roma tra il 2003 e il 2007, prima del passaggio proprio all'Inter con cui conquistò scudetti a raffica sulla via del Triplete.
Davanti a 68mila tifosi (81esimo sold out dell'era Friedkin), scopriremo chi avrà la meglio anche tra super attaccanti: sarà sfida nella sfida tra Malen, capocannoniere con 6 gol, e Lautaro Martinez, che aprì i conti ad aprile nel 5-2 che indirizzò i nerazzurri verso il 21esimo scudetto. Equilibrio quasi totale nei precedenti in A all'Olimpico: 34 vittorie per la Roma, 33 per l'Inter, 26 pareggi, con 138 reti giallorosse e 135 nerazzurre. Nelle ultime due sfide nella Capitale, due 0-1 interisti firmati da Lautaro prima e Bonny poi.
Bologna-Torino e Udinese-Cagliari: possibile record
Prima ancora, se vogliamo, vogliamo, le gare delle 15 hanno una grande responsabilità: dopo il 2-1 di Monza-Sassuolo, la Serie A è iniziata con 41 partite di fila senza 0-0. Eguagliato il dato del 2015/16, che potrà essere superato proprio grazie a Bologna- Torino e Udinese-Cagliari. Il record storico risale a metà dello scorso secolo, nel 1949/50, quando il primo pari a reti bianche arrivò addirittura alla settima giornata: vedremo se il campionato in corso riuscirà ad avvicinarsi.
Ecco il Bologna di Palladino, Orsolini pronto al rientro (dalla panchina)
Prima assoluta per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna, con la sfida al Dall'Ara contro un Torino che fin qui ha raccolto solamente 3 punti in casa della Fiorentina. L'ex tecnico dell'Atalanta può sorridere perché ritrova capitan Riccardo Orsolini. Probabilmente dalla panchina, ma "Orso" potrebbe subentrare nella ripresa per aiutare il tridente titolare formato da Bernardeschi-Piccoli-Cambiaghi, out Dovbyk. Abate punta invece su Vlasic e Simeone per provare a sbloccarsi prima della pausa.
Cagliari, 3 su 3 lontano dalla Sardegna? Maldini non al meglio, dubbio Zaniolo
Dopo le vittorie in casa di Parma e Atalanta, il Cagliari di Pisacane ci riproverà lontano dalla Sardegna, sul difficile campo dell'Udinese. Partenza sprint per i rossoblu, che una settimana fa hanno espugnato anche la New Balance Arena di Bergamo e al momento sono a quota 9 punti, quinti davanti anche a Milan e Juve. Occhi su Daniel Maldini, match winner della serata lombarda e poi al centro del caso legato all'incidente in auto e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il talento ex Milan e Lazio, chiamato da Mancini per le gare di Nations League, potrebbe partire dalla panchina anche per un colpo subito nell'allenamento di venerdì.
Dall'altra parte, riecco Zaniolo, anche lui fresco di ritorno tra i convocati della nazionale. Il trequartista sta meglio, da capire su Runjaic si fiderà di lui già dal 1'. L'Udinese conta di cancellare i Ko con Lazio e Udinese portando avanti la recente tradizione positiva contro il Cagliari: solo 1 sconfitta negli ultimi 14 match.
La Lazio per la zona Champions, Venezia per cancellare l'unico zero
In caso di vittoria a Venezia, la Lazio arriverebbe alla sosta con 13 punti in 5 giornate. Chi c'era riuscito prima? Mai nessuno. Gattuso ha già eguagliato Maestrelli, Eriksson e Inzaghi con 10 punti in 4 turni, ma vuole andare oltre al Penzo, anche per blindare almeno il quarto posto, restare imbattuta e mantenere la zona Champions. In attacco, possibile nuova chance a Noslin dopo la rete al Milan, Frattesi ovviamente non si tocca in mediana.
Dall'altra parte, il Venezia è l'unica squadra della Serie A ancora ferma a quota 0 punti e deve iniziare a muovere la classifica, in un modo o nell'altro. Stroppa deve trovare l'antidoto alla crisi di risultati, anche per spezzare quella che per lui sembra una maledizione: tra Crotone, Monza e ora Venezia, arriva da 16 partite consecutive senza una vittoria in Serie A. I gol potrebbero arrivare dalla coppia offensiva formata da Yeboah e Adams.