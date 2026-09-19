Il Milan omaggia Mazzola: "Rivale storico e leale"

"Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano. Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio. AC Milan si stringe alla famiglia Mazzola e a quella nerazzurra in questo momento di dolore. Ciao, Sandro". Così il Milan, sui propri canali social, ha reso omaggio a Sandro Mazzola, scomparso sabato all'età di 83 anni.